Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz" AA / Fırat Taşdemir - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin... - Haberler

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