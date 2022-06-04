Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin...
AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımıza çıkartılan aktörlerin birer aparat, yürütülen kampanyaların proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz"
AA / Fırat Taşdemir - Güncel