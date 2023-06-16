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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karne Sevinci Yaşayan Öğrencileri Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karne Sevinci Yaşayan Öğrencileri Tebrik Etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti ve öğretmenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün karne sevinci yaşayan öğrencileri tebrik ettiği sosyal medya paylaşımında, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan tüm yavrularımızı, tüm öğrencilerimizi ve kıymetli ailelerini tebrik ediyorum. Evlatlarımızı vatana, millete ve insanlığa hayırlı bireyler olarak yetiştiren saygıdeğer öğretmenlerimize emekleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine ye verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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