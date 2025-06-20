Cumhurbaşkanı Erdoğan karne alan öğrencileri tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne heyecanı yaşayan öğrencileri kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda karne heyecanı yaşayan öğrencileri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canıgönülden tebrik ediyorum. Her bir evladımızı gözlerinden öpüyor, aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
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