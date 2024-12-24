Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karesi'de Bir Mühimmat Fabrikasındaki Patlama Sonucu 12 Kardeşimizin Hayatını Kaybetmesinden Büyük Bir Üzüntü Duydum

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik" dedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Balıkesir'imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun."