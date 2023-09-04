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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Ukrayna'nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Ukrayna'nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Karadeniz Tahıl Girişimi) Ukrayna'nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor."

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

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