Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz"
AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin açıklamaları İki liderin tokalaşması ve salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin açıklamaları
İki liderin tokalaşması ve salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor."
AA / Osman Baytürk - Güncel