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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin açıklamaları

İki liderin tokalaşması ve salondan ayrılması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SAMP-T konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu, büyük önem arz ediyor."