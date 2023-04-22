Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal kaynağı kazandırdık"