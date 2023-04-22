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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal kaynağı kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal kaynağı kazandırdık"

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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