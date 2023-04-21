Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında.