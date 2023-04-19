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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz gazı) Sahadaki üretimi 3 yılda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) Sahadaki üretimi 3 yılda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) Sahadaki üretimi 3 yılda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) Sahadaki üretimi 3 yılda 40 milyon metreküpe çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacağız"

Kaynak: AA / Aylin Dal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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