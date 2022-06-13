Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel