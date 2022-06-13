Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz gazı) 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır." AA / Ali Kemal Akan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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