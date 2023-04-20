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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz doğal gazı) Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

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