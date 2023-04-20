Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devreye alınan Karadeniz doğal gazına ilişkin, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu projeyle sadece ülkenin doğal gazdaki dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalınmadığını, aynı zamanda Filyos ve Zonguldak bölgesinin önemli bir enerji, teknoloji, lojistik üssü haline getirildiğini söyledi.

Erdoğan, "Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz." ifadesini kulandı.

Devreye alma töreninde 85 milyonu sevindirirken, millete gerçekten büyük bir gurur yaşatırken elbette bazılarını da üzdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Siyasi ikballerini insanlarımızın sıkıntılarına bağlayanları üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Ülkemizin kalkınmasını, güçlenmesini istemeyenleri üzüyoruz. Kandil'deki o eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz." diye konuştu.

"Kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz"

Senelerce Türkiye'yi enerji yarışının dışında tutan emperyalistleri de üzdüklerine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Her seçim öncesinde gaz buluyorlar.' iftirası atan karakter fukaralarını üzüyoruz. 'Ortada gaz maz yok.' diye dolanan o kifayetsiz muhterisleri üzüyoruz. Milletimizin sevinci, gururu, heyecanı ve zaferleri karşısında kabus gören mankurtları üzüyoruz. Tabii bir de daha ilk günden itibaren bize 'Yapamazsınız.' diyen, hayırlı her işe çamur atan bay bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. İnşallah bundan sonra yeni açılışlar, yeni eserler, devreye aldığımız yeni projelerle bu kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz. Bunlara en büyük hayal kırıklığını, sandıkta vuracağı tokatla 14 Mayıs'ta milletimizin tattıracağına inanıyorum."

Karadeniz doğal gazının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kanal tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarda önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının tüm Yönetim Kurulu başkan ve ekibine, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum." dedi.

"208 üniversiteyle 81 vilayetimizin tamamına üniversitelerimizi kurduk"

Erdoğan, BOTAŞ'a, yüklenici firmalara, mühendislere, işçilere ve herkese millet adına şükranlarını sunduğunu ifade ederek, "Kendi doğal gazımızı kullanacak vatandaşlarımızdan da ülkemizin bu değerinin keyfini huzurla, güvenle, hayır duayla çıkarmalarını istiyorum. Sürecin başından beri gösterilen çabaları anlatan belgeseli bu akşam saat 11'de TRT'de izleyebilirsiniz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi doğal gazını, kendi petrolünü, kendi kaynaklarını kullanmanın önemli ve hayati olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ama insanlarımızın aklına şu soru da mutlaka gelecektir. 'Ülkemizin kendi gazına sahip olması benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak?' Bu çok haklı bir sorudur. Size tabii bay bay Kemalvari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Biz 21 yıldır bu ülkede yaptığımız her işi, kazandırdığımız her hizmeti hep bu soruya cevap verecek şekilde planladık. Ne diyor? '300 milyar dolar Londra'dan getirdim, getiriyorum.' diyor. Nereye getirdin? Ne karşılığında getirdin? Senin şu anda sıfatın ne? Esrar, eroin, bunları mı Londra'nın oradaki tüccarlarına sattın? Ne yaptın da 300 milyar doları getiriyorsun? Peki biz ne yaptık? Okul yaptık, üniversite açtık, yurtlar kurduk, hastaneler açtık. Bütün bunların inşasını gerçekleştirdik. Evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmasını sağladık. 76 üniversitesi olan Türkiye'de 208 üniversiteyle 81 vilayetimizin tamamına üniversitelerimizi kurduk. Hastane yaptık. İnsanlarımızın sağlıklı bir ömür sürmeleri için gereken imkanları temin ettik. Artık hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz kalmadı."

"Yol, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaptık"

Erdoğan, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını, insanların evinde, iş yerinde, okulunda, hayatının her alanında emniyet içinde yaşamasını sağladıklarını söyledi.

Gabar, Cudi, Tendürek, Bestler Dereler'de o mağaraları teröristlerin başına geçirdiklerini aktaran Erdoğan, "Yol, köprü, tünel, havalimanı, hızlı tren hattı yaptık. İnsanlarımızın sevdiklerine kolayca ulaşabilmesini, ürettikleri mal ve hizmetleri kolayca kazanca dönüştürebilmelerini temin ettik. Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi araştırma geliştirmesiyle, tasarımıyla, yazılımıyla, üretimiyle, ihracatıyla geliştirdik. Bu arada teknolojik bağımsızlığımızı kazandık. Konut inşa ettik, mahallelerimizi dönüştürdük, millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Araç, sulama kanalı, makine modernizasyonu yaptık. Çiftçilerimizin topraklarının verimini arttırdık. İşte bu Filyos'u, Filyos deresini bu limanla bütünleştirdik. Bugün de burasını artık ülkemizin en önemli bir doğal gaz merkezi haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, nükleerinden güneşine, rüzgarından hidroelektriğine tüm elektrik üretim potansiyelini harekete geçirdiklerini vurgulayarak, "Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimizi sağladık. Velhasıl, ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımla insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını arttırmış olduk. Bunların yanı sıra vatandaşlarımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında da asla yalnız bırakmadık." diye konuştu.

(Sürecek)