Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim...

AA - Osman Baytürk - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'ne katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır."

AA / Osman Baytürk - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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