Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim...
AA - Kemal Karadağ - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karadeniz doğal gazı) 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız."
AA / Kemal Karadağ - Güncel