Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlık sağlayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlık sağlayacağız." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Güncel Haberler

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