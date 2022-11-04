Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlık sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı sisteme verdiğimizde konutların ihtiyacını karşılama yanında elektrik üretiminde de rahatlık sağlayacağız."
Kaynak: AA / Güncel