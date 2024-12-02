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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i resmi törenle karşıladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i resmi törenle karşıladı.

Milatoviç'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milatoviç'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Milatoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Milatoviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" sözleriyle selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Erdoğan ve Milatoviç, merdivenlerde Türkiye ve Karadağ bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Milatoviç, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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