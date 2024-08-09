Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'i kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.