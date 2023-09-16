Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir teklifte bulunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir teklifte bulunduk."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

title