Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir teklifte bulunduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir teklifte bulunduk."
Kaynak: AA / Güncel