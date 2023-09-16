Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir teklifte bulunduk."