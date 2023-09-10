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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim AB üyesi ülkeler de bunu...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim AB üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim AB üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor."

Kaynak: AA / Güncel

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