Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte, bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte, bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte, bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz."
Kaynak: AA / Güncel