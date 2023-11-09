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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte, bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte, bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte, bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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