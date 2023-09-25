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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması,...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması, iftihar vesilesi olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması, iftihar vesilesi olmuştur."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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