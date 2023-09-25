Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması, iftihar vesilesi olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ'a) Operasyonun kısa bir süre içerisinde, sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması, iftihar vesilesi olmuştur."
Kaynak: AA / Güncel