Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu kaldırıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın son 2 yılının koronavirüs tehdidinin gölgesi altında geçtiğini ve bu sürecin üretimden tüketime, ulaşımdan turizme, spordan eğitime ve istihdama kadar her alanı etkileyen topyekun bir krize dönüştüğünü söyledi.

Son 2 yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiçbir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleye ayıran bilim insanlarına teşekkür eden Erdoğan, "Sağlık Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun günün 24 saati ve haftanın 7 günü verdiği mücadeleyi asla unutmayacağız. Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları kaldırdı. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Bugün yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar enine boyuna değerlendirildi. Bundan sonra Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapmama kararı almıştır. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecektir. Bilim Kurulumuzun önerisi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Salgına karşı en büyük kozumuz olan aşıların özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermekteyiz" ifadelerini kullandı.