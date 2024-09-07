Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kocaeli'ye 350 Milyar Lira Yatırım Yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ye kamu olarak yapılan yatırımların toplam tutarının 350 milyar lirayı bulduğunu belirtti. Bu açıklama, Kocaeli'nin gelişimi ve kamu yatırımları hakkında önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Erdoğan, şehirde gerçekleştirilen projelerin önemine ve bunların bölge ekonomisine katkısına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor."
Kaynak: AA / Güncel