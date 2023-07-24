Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel