Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli alanlara tahsisini sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli alanlara tahsisini sağlayacağız."

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler

title