Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli alanlara tahsisini sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu harcamalarında periyodik gözden geçirmelerle verimsiz harcama programlarını tasfiye ederek, kaynakların öncelikli alanlara tahsisini sağlayacağız."
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel