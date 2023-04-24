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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak."

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu bankalarımız, Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandıracak."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

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