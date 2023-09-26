Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kalkınma Yolu Projesi) BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kararlı duruşu var. Son görüşmede '60 günde projeye yönelik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kalkınma Yolu Projesi) BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kararlı duruşu var. Son görüşmede '60 günde projeye yönelik hazırlıkları tamamlayalım' teklifi oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kalkınma Yolu Projesi) BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın kararlı duruşu var. Son görüşmede '60 günde projeye yönelik hazırlıkları tamamlayalım' teklifi oldu" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel