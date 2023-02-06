Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kahramanmaraş'taki deprem) "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kahramanmaraş'taki deprem) "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Kahramanmaraş'taki deprem) "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır."
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel