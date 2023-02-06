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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kahramanmaraş'taki deprem) "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kahramanmaraş'taki deprem) 'İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kahramanmaraş'taki deprem) "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Kahramanmaraş'taki deprem) "İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş AFAD Güncel Haberler

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