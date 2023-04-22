Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyaretinde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan 319 bin konut ve köy evini gelecek yıla kadar hizmete sunmuş olacaklarını belirterek, "Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan 319 bin konut ve köy evini gelecek yıla kadar hizmete sunmuş olacaklarını belirterek, "Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı, ne derse onu yapar." dedi.

Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına kurulan Baykar Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Erdoğan, depremin ardından arama kurtarma faaliyetleriyle acil yardım ve geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıyla enkaz kaldırma ve kalıcı konutların inşasıyla geceli gündüzlü çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çok geniş bir yıkım alanına ve ağır kayıplara rağmen bu yükün altında kalmadıklarını belirten Erdoğan, asrın felaketini, devlet ve millet olarak sergilenen asrın dayanışmasıyla göğüslediklerini anlattı.

Erdoğan, şu anda yaklaşık 3,5 milyon kişiyi, geçici barınma merkezleri, kamu tesisleri ve yurtlarda misafir ettiklerini dile getirerek, deprem bölgesindeki şehirleri, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak ayağa kaldırmayı planladıklarını kaydetti.

Depremin ikinci haftasında inşasına başladıkları kalıcı konutların yaklaşık yarısının temelini attıklarını belirten Erdoğan, bugün inşası tamamlanan köy evlerinden bazılarını hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki her gün, her hafta, her ay bu şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki yılın bu vakitlerine kadar inşallah 319 bin konut ve köy evini depremzedelerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Sakın bizi deprem turistleriyle karıştırmayın. Cumhur İttifakı, zillet ittifakına benzemez. Cumhur İttifakı ne derse onu yapar. Deprem bölgesine gelerek sadece görüntü veren, şov yapan, sonra da bir daha dönüp buraya bakmayan deprem turistlerini sizler zaten iyi biliyorsunuz. Bizler buraya hem acıları paylaşmaya hem yaraları sarmaya geliyoruz. Yapılan her işi adım adım takip ediyor, sizlerin aktardığı ve kendi gördüğümüz aksaklıkları, eksiklikleri anında düzeltiyoruz."

"Tarihi seçimin arifesinde, öncelik depremzedeler"

Deprem bölgesinde sadece konut yapmadıklarını, iş yerleri ve altyapısıyla tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak adeta yeni şehirler kurduklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir seçim arifesinde olduğu bir dönemde, önceliklerini, depremzedelerin yaralarının sarılmasına vermekten asla vazgeçmediklerini, vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonlarının ilk maddesine de bunu yerleştirdiklerini, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirecek çalışmaları illerin tamamına yayacaklarını aktardı.

İstanbul'da da dönüşüm ve rezerve alanı projesi olarak çok sayıda konutun ve dükkanın teslimini yaptıklarını, temelini attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Deprem bölgesi şehirlerini ihya ederken, İstanbul'dan başlayarak diğer şehirlerimizi hızla depreme karşı dayanıklı hale getirmek için yeni destek programının müjdesini de milletimize paylaştık." diye konuştu.

Erdoğan, riskli yapısını dönüştürmek isteyenlere maliyetin yarısını devlet olarak vereceklerini, konutun büyüklüğüne göre 750 bin-900 bin lira arasında değişen bu hibe desteğinin kalan yarısı için de çok uygun şartlarda kredi imkanı sağlayacaklarını anlattı.

Amaçlarının İstanbul'da bir yıl içinde 300 bin konutun, 5 yıl sonunda da 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamlamak olduğu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Avrupa ve Asya yakasındaki rezerv alanların belirlenmesinden, yerinde dönüşüme kadar tüm planlarımızı buna göre yaptık. Deprem bölgesindeki inşaatların da bir yıl içinde söz verdiğimiz şekilde tesliminin gerçekleşmesiyle Türkiye'yi afetlere karşı dirençli hale getirmeye hedefimize büyük ölçüde yaklaşmış olacağız.

Türkiye Yüzyılı yolunda hiçbir engel tanımadan, eksikleri tamamlayarak, hataları düzelterek, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz. Bunun için 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? Maraş bizimle oldukça Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı şafağının doğuşunun önüne kimse geçemez."

"Bay bay Kemal ve yanındakiler inanmadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının keşfi ve kullanıma sokulmasıyla da Türkiye'nin, enerji bağımsızlığı yönünde tarihi bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Doğal gazın, bir ay boyunca konutlarda kullanılan kısmının, 1 yıl boyunca da mutfak ve su ısıtma amaçlı kısmının ücretsiz olacağının müjdesini verdiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ama bay bay Kemal buna inanmadı, bay bay Kemal'in yanındakiler inanmadı. Hele hele yavrucuklar var yanında, onlar da dediler ki 'Hani Karadeniz gazı nerede, ne zaman çıkacak?' ya gözünüz var, kör müsünüz? İşte doğal gaz yanıyor ama bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var mühürlü. Öyleyse benim milletim var, görüyor yeter. Milletimizin bu sevincini paylaşmaya bile yanaşmayıp, yapılan hizmete çamur atmaya kalkanları, kendi kin ve nefret çukurlarında debelenmeye bırakıyoruz. Birileri varsın Londra tefecilerinin kapısında 300 milyar dolansın."

Erdoğan, "Sadece Karadeniz gazıyla ülkemize, değeri 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında hesap edilen yerli, milli, anamızın ak sütü gibi helal bir kaynağı kazandırdık." dedi.

Gabar bölgesinde petrol üretiminin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi Gabar'dan da çıkıyor ama onlar buna da inanmazlar. Gabar'dan, elhamdülillah rezerv 1 milyar doları aşkın çıkıyor. Biz ülkemizin ve devletimizin imkanlarını büyüttükçe, milletimizin refahını, huzurunu, güvenliğini güçlendirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynağını, Karadeniz gazı ve kendi ürettikleri petrolden alacak Aile ve Gençlik Bankası ile ev kadınlarının emekliliğine de destek verileceğini anlatan Erdoğan, bunun bir örneğinin Norveç'te uygulandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de de gençlerin eğitimine, istihdamına, evlenmesine buradan katkı sağlanacağını, geleceğine güvenle bakılmasını sağlayacak aile ve gençlik politikalarının buradan finanse edileceğini kaydetti.

Erdoğan, "Terör örgütlerine göz kırparak, sapkın akımları arkalarına alarak, ülkenin kazanımlarına fütursuzca saldırarak, Türkiye'yi çökertmek isteyenler, emin olun bundan da rahatsız olacaklar." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023