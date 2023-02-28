Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız."
Kaynak: AA / Güncel