Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Güncel Haberler

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