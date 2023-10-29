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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkasya'dan Asya'ya, Türkistan'dan Filistin'e nerede gözü yaşlı bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkasya'dan Asya'ya, Türkistan'dan Filistin'e nerede gözü yaşlı bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran Türkiye'dir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kafkasya'dan Asya'ya, Türkistan'dan Filistin'e nerede gözü yaşlı bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran Türkiye'dir."

Kaynak: AA / Güncel

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