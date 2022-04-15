Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KADES) Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir.
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KADES) Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KADES) Geçtiğimiz 4 yılda bu uygulamayı indiren kişi sayısı 3,5 milyonu ve ihbarda bulunan kişi sayısı da 360 bini geçmiştir."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel