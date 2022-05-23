Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine...
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler."
AA / Ali Kemal Akan - Güncel