Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgecilik yapmak, siyasi görüşlerine, kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Herkesi aynı samimiyetle kucaklıyoruz. Her insanımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Dış politikadan ticarete, ekonomiden güvenliğe, ülkenin ve bölgenin gündeminde yer alan konuları değerlendirdikleri Kabine Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. 86 milyonun emanetini taşıyan bir kadro olarak bizim için önemli olan aziz milletimizin, tüm Türkiye'nin huzuru, esenliği, refahı, geleceğine güvenle, umutla bakmasıdır. Görevi devraldığımız günden beri hep bu anlayışla çalıştık. Milletimizin teveccühüne layık olabilmek adına gece gündüz demeden koşturduk. İçeride ve dışarıda girdiğimiz hiçbir mücadelede Türk milletinin başını yere eğdirmedik, 86 milyona mahcup olmadık. Türkiye'nin menfaatlerini her zaman gündemimizin ilk sırasına yerleştirdik. Gerektiğinde her şeyi göze alarak bunları sonuna kadar savunduk. Biz, şeffaflığı dillerinden düşürmeyenlerin aksine, aynı zamanda millete hesap vermeyi şiar edinmiş bir kadroyuz. Bunun somut bir işareti olarak 2025 yılına ait hizmet dökümümüzün özetini geçtiğimiz günlerde kamuoyumuzla paylaştık. Çocuklarımızın yarıyıl karne heyecanı yaşadığı şu günlerde, biz de geçen seneye ait karnemizi aziz milletimizin takdirine sunduk. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak dahi millete hizmet yolculuğumuzu emin ve kararlı adımlarla devam ettiriyoruz."

"Biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi her alanda coşturmak, şaha kaldırmak, kutlu hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, devletin hizmet sancağını bugün 783 bin kilometrekarenin her karışında aynı coşkuyla dalgalandırdıklarını söyledi.

Vatanın her köşesini ihya etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarını ülkenin her bir ferdine adil şekilde ulaştırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakın, bize oy vermiş ya da vermemiş tüm vatandaşlarımın şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. 81 ilimizde yaşayan her bir kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hizmete ve hürmete layıktır. Bölgecilik yapmak, siyasi görüşlerine, kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Herkesi aynı samimiyetle kucaklıyoruz. Her insanımızı aynı muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Hükümet etmeyi Ankara'da kayıkçı kavgasına tutuşmak olarak görenlerin aksine biz her zaman eserlerimizle konuşuyoruz."

"Kimin hizmet karnesinin 'pekiyi'ler ile dolu olduğu gayet belli"

Bugün Ankara'ya, yeni Türkiye'yi simgeleyen bir yatırımı daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, "Kabine toplantımızdan önce hizmete açtığımız Esenboğa Havalimanı 3. pistinin ve kulesinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu önemli yatırımların Ankara'mıza kazandırılmasında emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Türkiye'nin başşehrini, vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa ve su kuyruklarına mahkum eden zihniyetin insafına bırakamayız" ifadesini kullanan Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Enerjilerini sorunlara çözüm üretmek yerine bahane üretmeye, kendileri dışındaki herkesi suçlamaya, görevini yapan basın mensuplarını tehdit etmeye harcayanlar, bizim şehirlerimize hizmet şevkimizi kıramazlar. Bu ülkede kutuplaştırma deyince, kriz fırsatçılığı deyince, felaket tellallığı, iş bilmezlik deyince kimin akla geldiği herkesin malumudur. Bu ülkede kimin hizmet karnesinin 'pekiyi'ler ile dolu, kimin sicilinin de kırıklar, zayıflar, kara lekelerle dolu olduğu gayet bellidir."

"İnsanlarımız bize inanmaya, bize güvenmeye devam etsin"

Yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandalların, Türkiye'nin son genel seçimlerde ne kadar isabetli bir tercih yaptığını ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz derin bir uçurumun kıyısından son anda dönmüş, Türkiye gerçekten büyük bir vartayı atlatmıştır. Milletimiz iktidarımıza ve ittifakımıza güvenerek birilerinin yanlış anladığı Anadolu irfanının ne demek olduğunu sandıkta bir kez daha göstermiştir. Kritik bir dönemeçte yapılan bu doğru tercihin değeri gerek bölgemizde gerekse ülkemizde yaşanan her hadiseyle daha net anlaşılıyor. Tercihini bizden yana kullanan yaklaşık 28 milyon kardeşimizin yanı sıra, sandığa iradesini farklı şekilde yansıtan vatandaşlarımız da Türkiye'nin kaptan köşkünde bizlerin olmasından dolayı hamdediyor. Coğrafyamızı kuşatan krizlere baktığında kendini güvende hissediyor. Bugün bir kez daha itimatları, teveccühleri, özellikle de hayır duaları için 86 milyonun tamamına teşekkür ediyorum. İnsanlarımız bize inanmaya, bize güvenmeye devam etsin. İnşallah biz bu güveni asla ve asla boşa çıkarmayacağız. Milletimize şükran borcumuzu daha çok çalışarak ödeyeceğiz. Bizi çekmek istedikleri suni ve sanal tartışmalara girmeyecek, vaktimizi 86 milyonun ekmeğini büyütmek, hizmet ve eser üretmek için kullanacağız."

