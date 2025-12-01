Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, 27 Kasım'da katolik dünyasının ruhani lideri Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu ve heyetini Ankara'da ağırladıklarını anımsattı.

Görüşmelerde aile kurumuna yönelik tehditler başta olmak üzere, ortak gündemlerindeki meseleleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler çatısı altında toplam 160 üyeye ulaşan medeniyetler ittifakı girişiminin ehemmiyetine bir kez daha değindiklerini, Batı'da son dönemde tırmanışa geçen İslam düşmanlığının da gündemlerinin üst sıralarında olduğunu aktardı.

Gazze'de İsrail'in camileri, okulları, hastane ve kiliseleri de hedef alan insanlık dışı saldırılarına dikkati çektiklerini dile getiren Erdoğan, "Gerek müteveffa Papa Fransuva'nın gerekse Papa 14. Leo'nun Filistin meselesindeki ilkeli duruşunu takdirle karşıladığımızı dile getirdik. Bizim de katkımızla tesis edilen ateşkesin muhafazası, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve Kudüs'ü Şerif'teki tarihi statükonun korunması hususunda taşıdığımız hassasiyeti kendilerine aktardık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Millet olarak, ülke olarak farklı kimlik ve inançları barış içinde yaşatma noktasında eşsiz bir tecrübeye sahibiz. Bizi diğer ülkelerden farklı kılan en önemli özelliklerimizden biri de budur. Bilhassa, içinde bulunduğumuz dönemde bu vasfımızın, tecrübemizin çok değerli olduğuna inanıyorum. Farklı inançtan vatandaşlarımız ülkemizin beşeri zenginliğini oluşturuyor. Bu topraklarda yaşayan tek bir insanımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz, edemeyiz. İnşallah, bundan sonra da özgüvenli bir şekilde inanç ve kültür değerlerimiz ışığında üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. '86 milyon olarak biz birlikte Türkiye'yiz, hep birlikte Türkiye'yiz' demeyi her daim sürdüreceğiz."

"Başarıları görmezden geliyorlar"

Erdoğan, 28 Kasım'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda jandarma, emniyet ve sahil güvenlik teşkilatına kazandırılan 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde olduklarını anımsatarak, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

Ana muhalefet ve yandaşlarının uzun bir süredir FETÖ'cülerin yurt dışında fonladığı paravan kuruluşların sözde raporları üzerinden suç ve suçluyla mücadeleye gölge düşürmeye çalıştığına dikkati çeken Erdoğan, "Yapıcı eleştirilerle bu mücadeleye destek olmak yerine, maalesef asılsız iddialarla emniyet mensuplarımızın fedakarlıklarını, emeklerini, hepsinden öte elde ettikleri başarıları görmezden geliyorlar. Bunun gece gündüz demeden, kimi zaman canlarını ortaya koyarak görevlerini yapan kolluk kuvvetlerimize haksızlık olduğunu bir defa burada açıkça söylemek mecburiyetindeyim." diye konuştu.

Uluslararası kuruluşların raporlarına göre dolandırıcılık, hırsızlık, cinsel saldırı, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti gibi bu tür suçlarla mücadelede muhalefetin devamlı örnek gösterdiği Avrupa ülkelerinden Türkiye'nin çok iyi seviyede olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Elbette gönlümüz, tek bir müessif olayın dahi yaşanmamasından yanadır. Tek bir insanımızın dahi mağdur olmasını istemeyiz. Ama hükümetimizin suç ve suçlularla mücadelesini eleştirirken insaf sınırlarının aşılmamasını, kolluk kuvvetlerimizin olağanüstü çabalarına saygı gösterilmesini haklı olarak herkesten bekliyoruz. Vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Erdoğan, 29 Kasım'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde ilim yayma ailesinin heyecanına ortak olduklarını hatırlatarak, bilim insanlarını tebrik etti.

Kendi alanında Türkiye'nin en prestijli ödülleri arasında yer alan İlim Yayma Ödülleri'ne uluslararası boyut kazandırılmasını önemli gördüğünü ifade eden Erdoğan, neredeyse 25 yıldır büyük bir özveriyle millete hizmet eden ilim yayma ailesinin tüm mensuplarına teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.

"Tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz"

Bu yıl Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Zirvesi'yle ilgili değerlendirmesini de partisinin grup toplantısında yapacağını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin son 23 yılda Afrika kıtasıyla ilişkilerinde nereden nereye geldiğinin kısa bir icmalini de çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında Avrupa Birliği ile ilişkilerde son dönemde yaşanan gelişmeler dahil, dış politikadaki güncel meseleleri de ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birliğe tam üyelik önümüze çıkan engellere rağmen stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Cuma günü, münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Bilhassa, kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalarda yaşanan hareketliliği de yakından takip ediyor, gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz."

"Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız"

Kabinenin bir diğer gündeminin de sanayide dönüşüm olduğunu aktaran Erdoğan, iktidarları döneminde sanayiyi güçlendirmek, üretimi büyütmek ve katma değeri artırmanın daima öncelikleri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, organize sanayi bölgelerinin sayısını 191'den 371'e yükselttiklerini anımsatarak, şunları ifade etti:

"52 endüstri bölgesi kurduk. Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 48 bin hektardan 155 bin hektara çıkardık. Teknolojik dönüşümü hızlandırmak için proje bazlı devlet destekleri HIT-30 ve stratejik yatırım teşvikleri ile çok sayıda yatırımın önünü açtık. Bu programlarda bugüne dek desteklediğimiz 3,6 trilyon lira tutarında 308 yatırım ile 120 bin kişilik istihdam sağladık. Şimdi ülkemizin önündeki yeni fırsatları değerlendirerek sanayileşmeye hız kazandıracağız. Sanayi alanları master planı ile planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 350 bin hektara ulaştıracağız. Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Hem mevcut organize sanayi bölgelerimiz hem de yeni mega endüstriyel bölgelerin demir yolu bağlantıları ile limanlara erişimini sağlayacağız."

"Topyekün yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz"

Geçen yıl emek yoğun üretim yapan tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde KOBİ'lere yönelik istihdamı koruma programı başlattıklarını anımsatan Erdoğan, istihdamını koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek verdikleri bu programla 15 bin KOBİ'de 416 bin istihdamı koruduklarını, 22 bin ilave istihdam oluşturduklarını aktardı.

Söz konusu programı 2026'da aylık destek tutarını 3 bin 500 liraya yükselterek ve büyük ölçekli firmaları da dahil ederek sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"1 milyon 100 bin istihdamı koruyacak, emekçimizin ve sanayicimizin yanında olacağız. Emek yoğun sektörlerimizdeki işletmelerin batıdaki büyükşehirlerden Anadolu illerimize taşınmasını teşvik ediyoruz. 24 ilimizde kurulacak tesislerde Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini 14 yıla kadar hükümet olarak biz karşılıyoruz. Hiçbir sektörümüzü ihmal etmeden, hiçbir şehrimizi ve bölgemizi geride bırakmadan topyekün yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

(Bitti)