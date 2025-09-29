Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye ekonomisinin büyüdükçe yıllık enerji talebinin de arttığını belirten Erdoğan, enerji sepetini genişletme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Bir taraftan arama ve sondaj faaliyetleriyle yeraltı kaynaklarını ortaya çıkarırken, diğer taraftan kaynak çeşitlendirmesine gittiklerini dile getiren Erdoğan, "Tek bir gayemiz vardır, o da Türkiye'nin artan enerji talebinin kesintisiz, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde karşılanmasıdır. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk döneminde Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılar bu politikamızın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir. İmzaladığımız sözleşmeler sayesinde hem sanayide çarkların dönmesini hem de vatandaşlarımızın kışı rahat geçirmesini sağladık." diye konuştu.

Diğer tedarikçi ülkeler gibi Amerika'yı da önemli bir ortak olarak gördüklerini aktaran Erdoğan, doğal gaz ve nükleer enerjiye dair imzalanan mutabakatın bu yönde atılmış çok stratejik bir adım olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, Türkiye'nin hava yolu taşımacılığında son yıllarda kat ettiği büyük mesafenin herkesin takdirini topladığına işaret ederek, 2002 yılında 10,4 milyon yolcuya hizmet veren Türk Hava Yollarının filosunun sadece 65 uçaktan, uçuş ağının ise 103 destinasyondan oluştuğunu hatırlattı.

THY'nin 2024 sonu itibarıyla yıllık yolcu sayısının 85 milyona ulaşırken filo büyüklüğünün 470'in üzerine çıktığını, uçuş ağının ise 350 destinasyona yükseldiğini belirten Erdoğan, "Böylece yolcu sayısında 8 kattan fazla, uçak sayısında 7 kata yakın, uçuş noktasında ise 3 katı aşan bir artış yaşanmıştır. Şirketimizin 2025 hedefi ise 90 milyonun üzerinde yolcu taşımaktır. Filoya 2006'da 100'üncü, 2012'de 200'üncü, 2016'da 300'üncü, 2023 yılında 400'üncü uçak katılmıştır. 500'üncü uçak da önümüzdeki aylarda filoya dahil olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Akıllarının ermediği konularda büyük laf etmesinler"

THY'nin 100'üncü yılını kutlayacağı 2033 yılı filo hedefinin 813 uçak olduğunu dile getiren Erdoğan, gerek Airbus'a 2023'te verilen 335 uçak siparişi gerekse Eylül 2025'te Boeing firmasına verilen 225 uçaklık siparişinin buna yönelik hazırlıklar olduğunu söyledi.

"Uçak almak, muhalefetin sandığı gibi bakkaldan süt almaya benzemez." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtiyacınızı belirleyecek, planlamasını yapacak, sonra görüşecek, pazarlık edecek ve neticede uzun müzakereler sonunda anlaşmaya varacaksınız. Aynı yaklaşım, özel havacılık şirketlerimiz için de geçerlidir. Yani ortada ana muhalefetin saçmalıklarından öte Türk havacılığını daha da güçlendirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir vizyon bulunuyor. Tabii rüşvetsiz selam dahi almayanların bunu anlamasını beklemiyoruz. Gırtlaklarına kadar yolsuzluğa batanlara tavsiyemiz, akıllarının ermediği konularda büyük laf etmesinler, bizi de lütfen kendileriyle karıştırmasınlar. Ana muhalefetin başındaki zatın görevi, önüne gelene çamur atmak değil, şayet yüreği yetiyorsa Genel Merkezi'nin 13. katına kadar ulaştığı söylenen rüşvet çamurunu temizlemektir. Bunun dışında yaptığı her iş boştur, havanda su dövmekten ibarettir. Sayın Trump'la yaptığımız görüşmenin olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğimize inanıyorum."

"Toplumun tüm kesimlerinin güçlü desteğini bekliyoruz"

Daha önceki Kabine Toplantılarında yasa dışı sanal bahis, şans oyunları ve kumar belasıyla mücadele kararlılıklarını ifade ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, internetin ve akıllı cep telefonlarının günlük hayatın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorununun da büyümeye başladığına işaret etti.

Erdoğan, güvenlik birimlerinin, yargı teşkilatının ve MASAK'ın bu konuyu bir süredir zaten mercek altına aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok sayıda insanımızı pençesine düşüren, nice ocağı söndüren bu bela daha da çetrefilleşmeden kökünün kurutulması gerektiğinin bilincindeyiz. Bugünkü Kabine Toplantımızda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın riyasetinde hazırlanan kapsamlı eylem planını gözden geçirdik. Dijital alemin kontrolsüzlüğü işimizi zorlaştırsa da sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz. Siyaset üstü bir konu olarak gördüğümüz bu meselede herkesin, toplumun tüm kesimlerinin güçlü desteğini bekliyoruz."

Sosyal Konut Projesi

Bir diğer gündem maddelerinin sosyal konut projesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yine bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 Bin Sosyal Konut Projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Programı'nda milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."

Erdoğan, 2025 yılı için Sağlık Bakanlığına 37 bin yeni personel tahsis ettiklerini, 19 bin personelin alımını gerçekleştirdiklerini belirterek, şimdi 18 bin personel için daha ilana çıktıklarını kaydetti.

Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım sürecini başlattıklarını anımsatan Erdoğan, şimdi de 1000 hakim savcı yardımcısı alım sürecini başlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ve alınan kararların tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

(Bitti)