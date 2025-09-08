Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Deprem bölgesindeki çalışmaları anımsatan Erdoğan, "Seçim döneminde bizi insafsızca eleştiren, afetzedelere bedava ev sözü verip sonra ortalıktan kaybolan, İzmir'de TOKİ'yi bile geçecek iddiasıyla yola çıkıp binlerce İzmirliyi dolandıran çapsızlara bir daha bize laf söylemeden önce Malatya ve diğer illerimizdeki deprem konutlarını ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Öyle meydanlarda atıp tutmak kolaydır. Zor olan sözünün eri olabilmektir." ifadelerini kullandı.

Millete olan vaadine ve kavline sadık bir kadro olduklarını, 23 yıl boyunca arkasında duramayacakları sözleri vermediklerini belirten Erdoğan, söz verince de onu yerine getirmek için bütün yolları denediklerini kaydetti.

Son iki seçimde halkı vaat yağmuruna tutanların ise seçim bittikten sonra bir daha hiç oralı olmadıklarını dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"Suyu ucuzlatacaklardı, zam üstüne zam yaptılar. Ulaşımı kolaylaştıracaklardı, trafiği içinden çıkılmaz hale getirdiler. Emeklilerimize destek olacaklardı, sözlerinin üzerine sünger çektiler. Şehirlerine hizmet namıyla ortaya hiçbir eser, proje, icraat koymadılar. Talandan, soygundan, rüşvetten, milleti haraca bağlamaktan başka hiçbir iş yapmadılar. Eski Türkiye'den farklı olarak şimdi bunun hesabını yargıya veriyorlar. Bağırsalar da çağırsalar da yabancı medya kanallarına süklüm püklüm sızlansalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklar.

Hep söylediğim gibi, Türkiye'de hiç kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Mahkeme kararlarını eleştirmek ayrı şeydir, tanımamak ayrı şeydir. Yanlış bulduğunuz kararlarla ilgili başvuru yolları ardına kadar açıktır. Gidersiniz, kanunda işaret edilen mahkemelere kararın gözden geçirilmesi için müracaat edersiniz. Ama 'Ben, mahkeme kararlarını tanımıyorum' demek, hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Böyle bir sorumsuzluğa göz yumulması elbette düşünülemez. Hele hele sokaklarımızın karıştırılmasına, İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz. Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde adli ve idari süreçlerin sorunsuz işletilmesi için sorumluluklarımızı harfiyen yerine getireceğiz."

"2028 sonunda inşallah 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında ilan edilen Orta Vadeli Program'daki (OVP) hedeflere büyük oranda ulaştıklarına işaret ederek, bugün de ülkenin gelecek üç yılına yön verecek OVP'yi milletle paylaştıklarını anımsattı.

Programın hazırlık çalışmalarının geniş ve katılımcı bir anlayışla yürütüldüğünü, iş dünyası ve reel sektör temsilcilerinin görüşlerinin dikkate alındığını ifade eden Erdoğan, böylece ortaya ortak aklın ürünü, güçlü ve iddialı bir yol haritasının çıktığını söyledi.

"Bu program sadece rakamlardan, tablolardan ibaret değildir. Ekonomide güveni pekiştiren, öngörülebilirliği artıran, en önemlisi de halkımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi amaçlayan bir vizyondur." diyen Erdoğan, program sayesinde gelecek üç yıl boyunca büyümekle kalınmayacağını, aynı zamanda küresel ekonominin ve ticaret ortaklarının ortalama büyüme performansının da geride bırakılacağını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdiğini, şimdi hedefi biraz daha büyüttüklerini dile getirerek, "2028 sonunda inşallah 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız. Kişi başına gelirimiz ilk kez 21 bin doları yakalayacak. Türkiye'yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine taşımayı istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız." dedi.

Program döneminde 2,5 milyon yeni istihdam imkanı sağlayacaklarını, işsizlik oranını yüzde 8'in altına indirmeyi ümit ettiklerini belirten Erdoğan, cari açıktaki kalıcı iyileşmenin süreceğini, mal ihracatının ise ilk kez 300 milyar doları aşacağını ifade etti.

Erdoğan, hizmet ihracatının en önemli kalemi olan turizm gelirlerini de 75 milyar dolara çıkarmayı arzu ettiklerini kaydederek, Orta Vadeli Program'ın ülke, millet ve ekonomi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Programın hazırlanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın şahsında bütün bakanlara ve bürokratlara tebriklerini ileten Erdoğan, devletin tüm kurumlarından programı sahiplenmelerini, titizlikle uygulanması noktasında gereken özeni göstermelerini beklediğini söyledi.

"Sorunu el ele vererek, hep beraber çözmek zorundayız"

Erdoğan, son dönemde 18 yaş altı suça karışan çocuklarla ilgili kamuoyunda yürüyen tartışmaları çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Bugünkü menfur saldırı dahil, hepimizin yüreğini yakan cinayet ve suçların faillerinin bu yaş grubundan olması halkımızda haklı bir infiale yol açıyor. Organize suç şebekeleri, eli kanlı terör örgütleri ve sokak çeteleri bu yaş grubundaki çocukları özellikle hedef alıyor." dedi.

Dijital platformların, popüler kültürün, gayrimeşru hayat tarzını özendiren dizi, film, müzik türlerinin, şiddet içeren oyunların yaygınlaşmasının sorunun büyümesindeki rolünü kimsenin inkar edemeyeceğini ifade eden Erdoğan, meselenin sosyolojik, psikolojik, pedagojik ve ailevi boyutları dahil, çok yönlü bir şekilde ele alınması gerektiğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Millet olarak sadece huzurumuzu ve güvenliğimizi değil, geleceğimizi de ilgilendiren bu sorunu el ele vererek, hep beraber çözmek zorundayız. Biz hükümet olarak sıkıntı daha fazla kronikleşmeden mevzuatın gözden geçirilmesini de kapsayacak şekilde konunun üzerine gideceğiz. Bunu da inşallah tarihimizin, kültürümüzün ve evrensel hukuk normlarının rehberliğinde yapacağız. Nitekim bugün ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocukları için çok anlamlı ve kıymetli bir adım attık. İmzaladığımız "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" ile bu alanda küresel bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Beş farklı dilde hazırlanan sözleşmeyi anne babalar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımın dikkatle okumasını istirham ediyorum."

"Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize ev sahipliği yapacağız"

Gençleri sevindirecek iki önemli müjdeyi de paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlere verilecek desteğin miktarını artırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"2026 yılı Ocak itibarıyla çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi tutarını 250 bin liraya, diğer durumlarda 200 bin liraya çıkartıyoruz. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama geliri asgari ücretin 2,3 katı olması şartı 2,5 katına çıkartıldı. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Üniversiteli gençlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya dönük yeni adımlar atıyoruz. Yurt kalitesi, erişilebilirliği, maliyeti ve sunulan imkanlar itibarıyla dünyada bu alanda ilk sıralarda yer alan bir ülkeyiz. 2002 yılında 182 bin olan Kredi ve Yurtlar Kurumu yatak kapasitesi, bu yaz döneminde yapımı tamamlanan yeni yurtlarımızla birlikte yeni bir rekor kırarak 1 milyonu aştı. Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize yurtlarımızda inşallah güvenle ev sahipliği yapacağız. Bunun da gençlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni eğitim öğretim ve akademik yılın tüm öğrencilerimiz, hocalarımız ve ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. "

