Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar deprem bölgemiz için kullandığımız kaynakların toplamı 75 milyar doları geçiyor. Hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü yılbaşına kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, 27 Ağustos'ta Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim alan subay ve astsubayların mezuniyet törenine katıldıklarını, 881'i subay, 4 bin 130'u astsubay toplam 5 bin 11 genci yeni görev yerlerine uğurladıklarını anımsattı.

Mezuniyet diplomalarını alan 5 bin 11 subay ve astsubayın her birini tebrik eden Erdoğan, "TEKNOFEST Mavi Vatan'da ülkemizin denizlerdeki gücüne bir kez daha gururla şahitlik ettik. 4 gün süren etkinlikte milli teknoloji hamlemizin genç neferleri, ürünleri, eserleri ve projeleriyle yetkinliklerini sergiledi. Vatandaşlarımız da TCG Anadolu başta olmak üzere Türk donanmasının son teknolojiye sahip caydırıcı unsurlarını görme imkanı buldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'ta Milli Savunma Üniversitesi'nde Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldığını da hatırlatarak, "Kara, hava ve deniz harp okullarındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 145 teğmenimizin yanı sıra 106 misafir öğrencimizin de mezuniyet sevincini paylaştık. Böylelikle 2016'dan bugüne harp okullarımızdaki toplam mezun sayımız 19 bin 735'e çıktı. Genç teğmenlere bir kere daha başarılar diliyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. 103. yıl dönümünü iftiharla kutladığımız Büyük Zafer'in kazanılmasına vesile olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

"Gazze'deki soykırım gündemimizin ilk sırasında yer aldı"

Erdoğan, 1 Eylül'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in şeref konuğu olarak Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teşkilat, kapsadığı 3,8 milyarlık nüfus ve 30 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle küresel planda önemli bir rol oynuyor. Türkiye olarak teşkilatla ve üye ülkelerle işbirliğimizi 'kazan kazan' temelinde ilerletmenin gayreti içerisindeyiz. Zirvede, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in yanı sıra birçok devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldik. Hem zirve hitabımızda hem de ikili görüşmelerimizde Gazze'deki soykırım, gündemimizin ilk sırasında yer aldı. Netanyahu hükümetinin iyice zıvanadan çıktığı bu sıkıntılı günlerinde tüm imkanlarımızla Gazzeli mazlumların yanındayız. 64 binden fazla masumu katleden cinayet şebekesinin tüm baskı, tehdit, küstahlık ve şımarıklıklarına rağmen dik duruşumuzu koruyoruz. Bu yıl yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da aynı vicdanlı tutumumuzu sürdürecek, Filistinli mazlumların oradaki sesi olacağız."

"Kimse görevini yapıyor diye kınanamaz, hakarete maruz bırakılamaz"

Bu yılki teması "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" olarak belirlenen Mevlid-i Nebi Haftası'nın 3 Eylül'deki açılış programına katıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"50'den fazla ülkeden dini liderlerin de iştirak ettiği bu anlamlı programda, alemlere rahmet olarak gönderilen Fahri Kainat Efendimizin yeryüzüne teşriflerinin 1500'üncü seneidevriyesini kemal-i hürmetle idrak ettik. Filistin ve Sudan ile İslam dünyasının farklı köşelerinde zorluklarla boğuşan tüm kardeşlerimizin selamete ermesi için dualar ettik.

Diyanet İşleri Başkanlığımızın, doğumunun 1500'üncü yılında 'Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed' başlığıyla ülkemizde ve yurt dışında icra edeceği etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. İnancımızın emir ve yasaklarını sahih kaynaklardan öğrenmek bizim görevimizken, bunları muhatabına etki edecek şekilde lisanımünasiple anlatmak da kıymetli hocalarımızın vazifesidir. Kimse görevini yapıyor diye kınanamaz, hakarete maruz bırakılamaz. FETÖ ve DEAŞ gibi dinimizi istismar eden yapıların milletimize yaşattığı büyük acılar ortadadır. Dinimizi özünden, ruhundan koparmaya çalışanların olduğu bir dönemde Diyanet camiamızın yükü de sorumlulukları da son derece ağırdır. Diyanet mensuplarımıza yönelik eleştiri ve tavsiyelerde herkesin özenli bir dil kullanmasını bu bakımdan çok önemli görüyorum."

"Tamamlanan binlerce konut ve iş yerinin de kurasını çektik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Eylül'de 300 bininci deprem konutunun anahtarını teslim etmek ve 41 projenin resmi açılışını yapmak üzere Battal Gazi'nin diyarı Malatya'ya misafir olduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz ocak ayında 201 bininci, haziranda ise 250 bininci konutumuzu tamamlayıp hak sahibi depremzedelerimize tahsis etmiştik. Malatya'daki kura törenimizle birlikte 13 ilimizde, 295 bin 929'u konut ve 8 bin 907'si işyeri olmak üzere toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin sevincini yaşadık. Aynı törende, 9 ilimizde yapımı tamamlanan binlerce konut ve iş yerinin de kurasını çektik.

Bugüne kadar deprem bölgemiz için kullandığımız kaynakların toplamı 75 milyar doları geçiyor. Hedefimiz 453 bin bağımsız bölümü yılbaşına kadar tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmek. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Gerek deprem konutları ve iş yerlerimizin gerekse toplam yatırım bedeli 5 milyar 940 milyon lirayı bulan 41 projemizin Malatya'ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

