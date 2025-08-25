Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, bilhassa da ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir." dedi.

Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'nin sınırları içindeki 86 milyon vatandaşının yanı sıra yurt dışındaki 7 milyonu aşkın insanıyla çok büyük bir aile olduğunu ifade eden Erdoğan, kahir ekseriyetini 1960'lardan itibaren işçi olarak Avrupa'ya gidenlerin oluşturduğu yurt dışındaki Türklerin, Türk milletinin dünyadaki temsilcileri olduğunu belirtti.

Erdoğan, karşılaştıkları onca zorluğa, ayrımcılığa, kimi zaman hayatlarına mal olan ırkçı saldırılara rağmen yurt dışında yaşayan vatandaşların sabırla, azimle, fedakarlıkla çalışarak, gurbeti ikinci sılaya çevirmeyi başardıklarını söyledi.

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, ikamet ettikleri ülkeler ile ana vatanları Türkiye arasında beşeri, ticari, ekonomik ve kültürel köprüler kurduklarını anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den binlerce kilometre uzakta olsalar dahi bizimle umutlandılar, bizimle sevindiler, bizimle hüzünlendiler ve kaygılandılar. Türk diasporasının hayranlık uyandıran başarılarına bizzat şahit olmuş bir siyasetçiyim. Hükümet olarak da göreve geldiğimiz ilk günden beri yurt dışında yaşayan kardeşlerimize daima sahip çıktık. Bulundukları ülkelerde oy kullanma imkanından Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızın kurulmasına kadar tarihi nitelikte birçok adım attık. Yurt dışındaki 7 milyonu aşkın insanımız da ana vatanlarına olan vefa borçlarını ziyadesiyle ödediler ve ödüyorlar."

"Yurt dışındaki kardeşlerimiz de bu ülkenin asli unsurudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen sene Türkiye'ye gelen 62,2 milyon ziyaretçinin 9,6 milyonunun, yani yüzde 15,4 lük kısmının, yurt dışında mukim Türk vatandaşları olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin 60,5 milyar dolarlık toplam turizm gelirinin yüzde 17'sinin, yani 10,3 milyar dolarlık bölümünün yurt dışındaki Türk vatandaşlarının katkılarından oluştuğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hal böyleyken, son dönemde, özellikle bu sene, yurt dışında hayat süren kardeşlerimize yönelik çok ciddi hürmetsizlikler edildiğini görüyoruz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Gurbetçilerimize 'zirzop' diyen ana muhalefet milletvekilinden tutun, medyada ve sosyal medyada asla tasvip edilmeyecek ifadelerle hakaret edilmesine kadar gerçekten utanç verici durumlara şahitlik ediyoruz. Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, bilhassa da ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir. 86 milyon vatandaşımız gibi yurt dışındaki kardeşlerimiz de bu ülkenin asli unsurudur, canımızdan bir parçadır. Hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe mensup olursa olsun başımızın tacıdır. Herkes bilsin ki emekleriyle, mücadeleleriyle, tüm engellere rağmen elde ettikleri sayısız başarılarıyla gurbeti sılaya dönüştüren bu kardeşlerimizin ötekileştirilmesine asla müsaade etmeyiz. Vatan, millet ve memleket sevdasıyla her yıl Türkiye'ye ve ailelerine koşan kardeşlerimizi ana muhalefetin kibirli, kirli ve dışlayıcı zihniyetinin insafına bırakmadık, bırakmayacağız. Gerek partimizin Dış İlişkiler Başkanlığı gerekse devletimizin ilgili kurumları yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerini bundan sonra da sürdürecektir."

Yaz Kur'an kursları

Aynı zihniyetin hezeyanlarına şahit oldukları yaz Kur'an kurslarına bu sene gösterilen teveccühten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, 30 Haziran'da başlayıp 15 Ağustos'ta sona eren kurslara katılan 2 milyon 540 bin öğrenciyi canıgönülden tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu rakam geçen seneye kıyasla yüzde 11 oranında artış anlamına geliyor. Biz 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' müjdesine mazhar olmaya çalışan bir şuura sahibiz. Minarelerimizden günde beş vakit ezan-ı Muhammediler yükseldiği, camilerimizin kubbeleri Kur'an tilavetleriyle çınladığı müddetçe, Allah'ın izniyle Türkiye ayaktadır, özgürdür, istiklal ve istikbali güvence altındadır. Hiç kimse bu hakikati değiştiremeyecektir. Sadece bu yıl, 2,5 milyon evladımızın hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlanmasına vesile olan saygıdeğer hocalarımıza, Kur'an kursu öğreticilerimize, müezzinlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası hitaplarını katılımlarıyla onurlandıran şehit ailelerine şükranlarını sunarak, 47. Kabine Toplantısı'nın ve alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

