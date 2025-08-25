Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır." dedi.

Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Ulaştırma yatırımlarında yeni hamleler içinde olduklarını belirten Erdoğan, 22 Ağustos Cuma günü Türkiye ile birlikte Güney Kafkasya için stratejik önemi haiz bir projenin temelini attıklarını hatırlattı.

Erdoğan, Zengezur Koridoru'nun kapısını açacak olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın yapım çalışmalarını başlatmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Zengezur geçişinin tüm bölge için bir barış projesi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Projenin tüm unsurlarıyla hayata geçmesiyle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik işbirliği yeni bir boyut kazanacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, bu projenin bel kemiği olan 224 kilometre uzunluğundaki Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu'nu çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edeceklerini kaydetti.

Hat sayesinde yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşınacağını, toplam 2,4 milyar avroluk projenin hizmete girmesiyle Çin'den İngiltere'ye uzanan uluslararası ticaret hattının daha verimli hale geleceğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Proje ayrıca Hazar ile Akdeniz havzalarını birleştirerek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin üretim kapasitesine, ihracatına, ulaşım altyapısının gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Hem ülkemiz hem bölgemiz için büyük önem arz eden Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Erdoğan, bu hattın yanı sıra her biri kendi alanında öne çıkan diğer projelerin yapımının da devam ettiğini anımsattı.

Son 23 yılda 64 milyar dolar yatırım yaparak 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometreye çıkarılan demir yollarına yeni hatlar eklemeyi sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Hedefimiz demir yolu ağımızı 2028'de 17 bin 500 kilometreye, 2053'te ise 28 bin 600 kilometreye çıkarmaktır. Gerçeğe dönüştürdüğümüz diğer hayallerimiz gibi inşallah bu hedeflerimize de mutlaka ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimize TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısında bulunuyorum"

İklim değişikliğinin sebep olduğu sorunlarla giderek daha sık yüzleşildiğini belirten Erdoğan, bunun kimi zaman ani ısı düşüşleri kimi zaman da aşırı sıcaklar ve kuraklık olarak ortaya çıktığını söyledi.

Erdoğan, nisan ayında birçok ilde etkili olan bir zirai don hadisesi yaşandığını, birçok üreticinin bundan olumsuz etkilendiğini anımsatarak, özellikle belli başlı ürünlerin fiyatlarında zirai donun etkisinin çok hissedildiğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin çiftçilerin yanında olmak için ilk günden itibaren sahada olduğunu aktaran Erdoğan, bir taraftan üreticilere gelecek sezon verim kayıplarını önlemek adına gerekli teknik bilgiler aktarılırken, diğer yandan hasar tespit çalışmalarının hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti.

Erdoğan, TARSİM sigortası kapsamındaki 50 bin 300 üretici için toplam 23 milyar lira hasar tazminatı oluştuğunun tespit edildiğini, bunun 7 milyar lirasının çiftçilere ödendiğini belirterek, kalan 16 milyar liralık kısmını da kasım ayına kadar ödemeyi planladıklarını aktardı.

Sigortası olmayan üreticilerin de zararlarını telafi ettiklerini belirten Erdoğan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 420 bin üreticiye yaklaşık 23,5 milyar lira destek ödemesi yapacaklarını bildirdi.

Erdoğan, toplamda 46,5 milyar liralık bir desteği kasım ayı sonuna kadar 470 bin üreticinin hesaplarına yatıracaklarını belirterek, "Bunun sadece bir destek değil, üreticimize güven, toprağa umut, inşallah sofralarımıza da bereket demek olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle bir kez daha çiftçilerimize alın terlerini ve emeklerini korumak için TARSİM sigortası yaptırmaları çağrısında bulunuyorum. Devletimizin, bu adımı atmaları halinde yüzde 70'e varan oranlarda prim desteği sunduğunu da kendilerine tekrar hatırlatıyorum." diye konuştu.

"Ormanlarımızın 3'te 2'si yangınlara hassas alanlardadır"

Ülke ve millet olarak mücadele edilen bir diğer alanın orman yangınları olduğuna işaret eden Erdoğan, bu yıl çıkan 5 bin 473 yangının 4 bin 195'inin 1 Haziran'dan bu yana meydana geldiğini hatırlattı.

Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gönüllülerin, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının seferberlik ruhuyla yangınlara müdahale ettiğini dile getiren Erdoğan, yangınlarda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Orman yangınlarıyla sadece Türkiye'nin karşı karşıya olmadığını, yaz boyunca komşu Yunanistan başta olmak üzere İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi birçok ülkenin de büyük yangınlarla mücadele ettiğini anımsatan Erdoğan, bu ülkelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin 27 uçak, 105 helikopter, 6 bine yakın kara aracıyla tarihinin en büyük ve gelişmiş filosuna sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, ülkenin başına gelen felaketlerden rant devşirmeye çalışan müzmin muhaliflerin propagandalarına rağmen Türkiye'nin yangınlarla mücadelede dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumunda olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanan alanların toplam orman varlığı oranına baktığımızda aynı iklim kuşağında olduğumuz ülkelerin neredeyse tamamından daha iyi bir yerdeyiz. Yangınla etkin mücadele yanında yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncüyüz. Şu hususa da dikkat çekmekte fayda görüyorum. Ormanlarımızın 3'te 2'si yangınlara hassas alanlardadır. Birleşmiş Milletler, orman yangınlarının 2030 yılına kadar yüzde 14, 2050 yılına kadar ise yüzde 30 oranında artış göstereceğini ifade ediyor. Bu vahim senaryoya göre tedbirlerimizi almak, buna göre yeni bir kültür geliştirmek mecburiyetindeyiz. Orman yangınlarının yüzde 96'sının insan kaynaklı çıktığı dikkate alındığında halen katetmemiz gereken ciddi bir mesafe olduğu açıktır. Piknik ateşi, sigara izmariti, anız yakma, sağa sola atılan cam şişeler ve dikkatsiz davranışlar büyük yangınlara sebep oluyor. Vatandaşlarımızdan yağışlı ve serin günlere ulaşana kadar azami dikkat bekliyoruz."

(Sürecek)