Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz." dedi.

Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Canları pahasına Anadolu'yu ebedi vatan kılan şühedayı kemal-i edeple yad eden Erdoğan, Malazgirt Destanı'nın muzaffer komutanı Sultan Alparslan'a ve yiğit askerlerine Allah'tan rahmet niyaz etti.

Ahlat yolunda, 6 sene önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u da rahmetle anan Erdoğan, "Rabbim onu cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, "Demiri demirle dövenlerin, Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına tanıklık ettiğimiz bu müstesna günde şahsımızı, kabinemizi, heyetimizi samimiyetle bağrına basan her bir Ahlatlı kardeşime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belh ve Buhara ile Kubbet-ül İslam unvanına sahip üçüncü belde olan Ahlat'ın hızla hak ettiği yere geldiğini belirten Erdoğan, "Okçular Vakfımızın da fevkalade çabaları neticesinde Ahlat ve Malazgirt'e halkımızın bilhassa da gençlerimizin ilgisi yıldan yıla artıyor. Anadolu'nun 'Orhun Abideleri' olarak bilinen kıymetli hazinelerimizin Türk tarihindeki önemine mütenasip şekilde tanınması için gerekeni yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Ankara dışındaki ilk toplantısını Ahlat'ta yaptıklarını hatırlatarak, Ahlat'ta bu seneki toplantıda, ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze soykırımı dahil birçok konuyu ele aldıklarını aktardı.

İsrail'in bugün Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği vahşi saldırıda 5'i gazeteci en az 20 Filistinlinin şehit olduğunu anımsatan Erdoğan, "Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ülkemizin Gazze'deki katliamı durdurmak, Gazzeli mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak ve insanlık cephesini harekete geçirmek için atacağı ilave adımları değerlendirdik." diye konuştu.

"Kaybeden, Türkiye'yi yabancılara şikayet eden acizler oldu"

Erdoğan, son 2,5 yıldır uyguladıkları makroekonomik istikrar ve reform programının stres testlerinden başarıyla geçmeye devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyon sonrasında muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları ise milletimizin basireti sayesinde kendi ellerinde patladı. Merkez Bankamızın rezervleri üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız oldular. Ülkemizi yıpratmak amacıyla yurt dışına düzenledikleri şikayet turlarından ise elleri boş döndüler. Ne karşılarında süklüm püklüm oldukları Batılı aktörler bunlara itibar etti ne de ülkelerini kötüledikleri yabancı basın kuruluşları bunları umursadı. Sonuçta kaybeden ülkemiz ve hükümetimiz değil, Türkiye'yi yabancılara şikayet eden acizler oldu. İşte en son Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı."

"Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış borçlanma maliyetlerinin düştüğüne, Türk lirasına olan güvenin hızla yükseldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. Enflasyon beklentileri de tüm kesimlerde iyileşiyor. İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihin en yüksek rakamını hamdolsun yakaladık. Yıllık bazda ihracatta 270 milyar dolar sınırını zorluyoruz. Turizm rakamlarını son Kabine Toplantı'mızda paylaşmıştım. Orada da ilk 6 ayda 25,8 milyar dolarla rekor kırdık. Sanayi üretim endeksinde de tablo gayet olumlu. Haziran ayında sanayi üretimimiz bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,3 oranında artış kaydetti. İstihdam verilerinde de hamdolsun bir sorun gözükmüyor. İşsizlik oranımız 26 aydır yüzde 8,6 ile tek hanelerde seyrediyor. Yani bölgemizdeki sıcak çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere ve malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programımızın meyvelerini birçok alanda topluyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır."

"Siyasi fırsatçılara da evvelallah pabuç bırakmıyoruz"

"2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eylül ayının ilk haftasında 3 yıllık vizyonla hazırlanan Orta Vadeli Program'ı kamuoyumuzla paylaşacağız. Şunu buradan bir kez daha ilan etmek isterim. Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak tüm umudunu Türk ekonomisinin tökezlemesine bağlamış siyasi fırsatçılara da evvelallah pabuç bırakmıyoruz. Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir."

(Sürecek)