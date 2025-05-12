Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Telefon diplomasisi bakımından dünün oldukça yoğun geçtiğini belirten Erdoğan, önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapsamlı telefon görüşmeleri yaptıklarını anımsattı.

Putin ile Rusya-Ukrayna arasında 3,5 yıldır devam eden ihtilafa son verilmesi de dahil birçok önemli konuyu değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Biraz önce de Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Sayın Trump ile de bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin barış diplomasisinde küresel ölçekte yardımı, desteği ve arabuluculuğuyla aranan bir ülke konumuna geldiğini vurgulayan Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaştıklarını fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarının akim kaldığını, bunun bedelini ise en çok sivillerin, çocukların ve kadınların ödediğini söyledi.

Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın görüşmelerin yapılmasında mutabık olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak, bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını yükseltirken diğer yandan yurt içindeki kalkınma hamlelerine hız verdiklerini vurguladı.

Enflasyonda düşüşün devam ettiğine, nisanda son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştıklarına dikkati çeken Erdoğan, dış dengede de tablonun gayet olumlu olduğunu söyledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün, enflasyon ve cari açıkla mücadeleye destek olduğuna işaret eden Erdoğan, "İstihdam cephesinde de hamdolsun iyi gidiyoruz. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi yani 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Erkeklerde bu oran yüzde 6,5 ile rekor düzeye indi. İhracat tarafında da iyi bir ivme yakaladık, orası da hedeflerimizle uyumlu gidiyor. İhracatta son 12 aylık dönemde 265 milyar dolarla rekor kırdık. Hayat pahalılığı ve fırsatçılıkla mücadelede en küçük bir taviz vermiyoruz." diye konuştu.

"2025 yılını turizmde rekorlar kırarak tamamlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörünün 2024 yılını rekorlarla kapattığını, Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Türkiye'nin, 2024'te en fazla turist ağırlayan ilk 4 ülke arasına girdiğini aktardı.

Geçen yılki ivmenin ilk çeyrekte de devam ettiğini, 2025'in ilk çeyreğinde 8 milyon 844 bin ziyaretçinin Türkiye'de ağırlandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelir olarak ise toplam 9,5 milyar dolara ulaştık. 2025 yılı ilk 3 ayı, tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdığımız bir dönem oldu. Ortalama kalış 11 gün olurken 2025 yılı ilk 3 ayında gecelik harcama tüm ziyaretçiler için 99 dolara çıktı. Yabancı turist gecelik gelir ise yaklaşık yüzde 10 artışla 106 dolardan 116 dolara yükseldi. 2025 yıl sonu hedefimizi 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar turizm geliri olarak zaten ilan etmiştik. Yılın geri kalanında da inşallah hedeflerimizin üzerinde bir performans sergileyerek, 2025 yılını turizmde rekorlar kırarak tamamlayacağız.

Ancak görüyoruz ki, birileri bundan rahatsız oluyor. Türkiye'nin reklamını yapmak yerine uzatılan her mikrofona kendi ülkesini kötüleyenlere cevabımızı işte bu başarılarla, işte bu rekorlarla veriyoruz. Birileri istedikleri kadar kendi ülkelerini yabancılara şikayet edebilir, birileri istedikleri kadar rüzgar yapabilir ancak kayadan koparabilecekleri sadece toz olacaktır. Biz, doğru bildiğimiz yerde sapasağlam duruyoruz ve duracağız. Hep birlikte Türkiye'yi şahlandıracak, ülkemize yeni rekorlar yaşatacak, Türkiye'yi tarihi başarılarla tanıştıracağız. Turizm ilk çeyrek rakamlarının ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Buradan tesis sahiplerinden çalışanlarına kadar turizm sektörümüzün tüm mensuplarına, ülkemize kazandırdıkları bu başarı için teşekkür ediyorum."

"Kazanan milletimiz, memleketimiz hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" hedefine engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Cumhur İttifakı olarak iç cepheyi tahkim etme amacıyla, büyük bir samimiyetle hayata geçirdikleri "Terörsüz Türkiye" sürecinde bugün kritik bir eşiği daha aştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütü, kendini feshetme ve silahları teslim kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı, ülkemizin güvenliğinin, bölgemizin huzurunun, milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz. Bu açıklamayı, Kuzey Irak'la birlikte, Suriye ve Avrupa başta olmak üzere, örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Terörün ve şiddetin tamamen devreden çıkmasıyla birlikte, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe alacak, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer, inşallah ebediyen sökülüp atılacaktır. Kandan ve gözyaşından beslenenler kaybederken kazanan, milletimiz ve memleketimiz olacak hatta bölgemizdeki tüm kardeşlerimiz olacaktır. Biz, buna gönülden inanıyoruz. İstihbarat Teşkilatımız ve diğer birimlerimiz, herhangi bir yol kazasının yaşanmaması ve verilen sözlerin tutulması için bundan sonraki süreci de çok büyük bir hassasiyetle takip edecektir. Biz de devlet aklı ve ciddiyetiyle gereken takibi anbean yapacağız."

"Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha kapsamlı açıklamaları gerek şahsen gerekse yetkililer vasıtasıyla gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Kökenlerimiz, kültürlerimiz, inançlarımız farklı olsa da hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşlarıyız. Hep beraber Türkiye'yiz ve biz, birlikte güçlüyüz. Bu duygudaşlığı, kaderdaşlığı ve kardeşlik şuurunu yücelttiğimiz takdirde, Allah'ın yardımıyla, Türkiye'nin bileğini hiçbir güç bükemeyecektir. Burada bir zafiyet yaşanırsa o zaman da bize kimse yardım edemez. Bu hakikati hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor." dedi.

"İktidar ve Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'yi, 40 yıldır kanayan bu yarasından kurtarma noktasındaki kararlılığımızı tekrar vurguluyorum." diyen Erdoğan, "İlk günden itibaren 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına samimiyetle sahip çıkan, ittifak ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm genel başkanlara, siyasi partilere, medya mensuplarına, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen kabinemize gönderdiği şanlı bayrağımızın nakşedildiği anlamlı gül buketi için ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

"Neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır"

Bundan sonra yapılacak çalışmaların, bugüne kadarkinden daha yüksek bir dikkat, özen, sabır ve sorumluluk gerektirdiğinin farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, menzile varıncaya kadar umudu büyüten, riskleri azaltan anlayışla hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Erdoğan, ilgili kurumların çalışmaları, siyaset kurumunun müspet katkısı, milletin de hayır duasıyla bu meseleyi artık tamamen geride bırakmayı ümit ettiklerini belirterek vatanın bekası, devletin bölünmez bütünlüğü ve milletin istikbali uğrunda can veren kahraman şehitleri rahmetle yad etti, aynı kutlu mücadelede yaralanan gazilere şükranlarını sundu.

Sınırlar içinde ve ötesinde fedakarca görev yapan tüm güvenlik kuvvetlerine Allah'tan merhamet dileyerek "ayaklarına taş değmemesi" temennisinde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Örgütün kendini feshi ve silah bırakmasıyla, artık bir daha, yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah, terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin cayır cayır yandığı haberleriyle bir daha karşılaşmayacağız. Dolayısıyla bugün açıklanan kararın en büyük kazananlarından biri şehit yakınlarımız, gazilerimiz, güvenlik güçlerimiz, Diyarbakır annelerimiz, onların yavruları... Tek başına bu hakikat bile verilen mücadelenin ve gelinen aşamanın hem insani hem tarihi önemini göstermeye yeterlidir.

Aynı şekilde sürecin bir diğer önemli kazananı, yıllarca terör sebebiyle evlatlarını kaybeden, maddi-manevi nice sıkıntılara maruz kalan, evinden, yurdundan olan Kürt kardeşlerimizdir. Fiilen biten terörün kalan gölgesinin de bu şekilde üzerimizden kalkmasıyla, 86 milyon hep birlikte aynı ortak hayallere, aynı ortak hedeflere, aynı ortak değerlere sahip bir şekilde geleceğe yürüyeceğiz. Cenabıallah yolumuzu açık etsin, bahtımızı açık etsin, diyorum. Rabb'im, 86 milyonun tamamını korktuklarından emin, umduklarına nail eylesin, diyorum."

(Bitti)