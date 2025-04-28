Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlere ilişkin, "Muhalefetin yıllardır ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin, vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün nasıl sınıfta kaldığını hepimiz gördük." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından evlerine girmekten çekinen vatandaşlara millet bahçelerinde hizmet verildiğini, okul, cami, spor tesisi, yurt ve misafirhane gibi alanlarda 200 binin üzerinde vatandaşın barınmasının sağlandığını hatırlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremin ardından vatandaşlardan gelen ihbarlara göre hasar tespit çalışmalarına süratle başladığını belirten Erdoğan, "22 bin 126 bina ve 243 bin 301 bağımsız bölümün hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Buna göre 1903 bina ve 28 bin 254 bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi. Elhamdülillah incelemesi yapılan diğer binalarda bir sıkıntıya rastlanmadı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ise toplamda 629 personeli ile 122 bin vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunduğunu, diğer bakanlıkların da kendi görev alanlarında seferberlik ruhuyla İstanbullu vatandaşlara destek olduğunu kaydederek, "Muhalefetin yıllardır ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin ise vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün nasıl sınıfta kaldığını hepimiz gördük." diye konuştu.

Bugüne kadar hep sabırla ve vakarla hareket ettiklerini, hiç kimseyle polemiğe girmemeye özen gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat çarşambadan beri öyle iftiralara maruz kaldık ki inanın bunlara sessiz kalmak mümkün olmuyor. Biz, millete saygımızın bir gereği olarak sükut ettikçe, muhataplarımız çok daha pervasız, daha sorumsuz bir dil kullanıyor. Bunu geçmişte tabii afetlerde defalarca yaşadık, maalesef yine yaşıyoruz. Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin Genel Başkanı İstanbul'un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken, Sayın Genel Başkan miting yaptı, daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı. İstanbul'a da dayanışma için değil, yolsuzluk soruşturmasında ortaya saçılan yeni skandalların üzerine bant çekmek için geldi. Bakın bu trajik bir konudur. Bu, milletin gündeminden tamamen kopmak demektir. Görüyoruz ki tüm dostane uyarılarımıza rağmen 6 Şubat depremlerinde milletimizi rencide eden hatalardan ders alınmıyor. Bundan ülkemiz adına üzüntü duyduğumuzu söylemek isterim. Bütün bunları milletimizin de gördüğüne ve not ettiğine inanıyorum."

"23 yılda büyük bir mücadele içinde olduk"

Deprem sürecinde yürütülen çalışmaları önce Ankara'dan takip ettiğini hatırlatan Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçerek AFAD'da ilgililerden en güncel bilgileri aldıklarını ve talimatlar verdiklerini söyledi.

AFAD'dan sonra Kağıthane'deki Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde kalan vatandaşlarla bir araya gelerek, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiklerini belirten Erdoğan, "Şehirlerimizi depreme hazırlama noktasında son 23 yılda gerçekten büyük bir mücadele içinde olduk. Bu konuda büyükşehir belediye başkanlığımızdan beri neler yaptığımızın en yakın şahidi öncelikle İstanbullu kardeşlerimizdir. Keza ilçe belediyelerimizin ve TOKİ'mizin nasıl bir çaba içinde olduğu herkesin malumudur." dedi.

Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları çarşamba günü partisinin grup toplantısında detaylarıyla milletle paylaşacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şayet bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık, çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık. Ama biz, milletimizin güvenliği ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa onu hayata geçirmekte kararlı davrandık. İnşallah bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara da buradan sesleniyorum, hiç kusura bakmayın, İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değildir. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur."

"Birlikte hareket etmek zorundayız"

Artık bahane değil, çözüm üretme vakti olduğunun altını çizen Erdoğan, "Hangi konumda olursak olalım, bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız. Enerjimizi birbirimizi yıpratmak için değil eksiklerimizi süratle gidermek için kullanmalıyız." diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bugün bir kez daha herkese elimizi uzatıyoruz. Gelin hep beraber omuz omuza verelim, yapı stokumuzu yenilemek, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım. Deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıkla ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım. Muhalefetten de aklı selimle, basiretle ülkenin, milletin ve İstanbulluların çıkarlarını önceleyen bir anlayışla davranmasını bekliyoruz."

Öğretmen atamalarına da değinen Erdoğan, "İnşallah çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

(Bitti)