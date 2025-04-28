Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Türkiye'yi parmakla gösterilen konuma taşıdıkları alanlardan birinin de uydu teknolojileri olduğunu, 31 yıl önce Türksat 1B uydusu ile başlayan uzay macerasının Türksat 6A ile çok daha farklı bir seviyeye çıktığını vurguladı.

Erdoğan, geçen yıl 9 Temmuz'da uzaya fırlatılan ve ilk test yayınını 17 Şubat'ta yaptıkları Türksat 6A'yı 21 Nisan'da hizmete aldıklarını anımsatarak, "İnşallah en az 15 yıl hizmet verecek. 6A ile birlikte Türksat'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın mevcudu ise 10'a ulaştı. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip Türksat 6A sayesinde Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi. Türksat 6A'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tasarımından üretimine, nakliyesinden uzaya fırlatılmasına, yörüngeye oturtulmasından test aşamasına kadar projenin başarıyla ilerletilmesinde emeği geçen tüm kurumlarımızı, mühendislerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

22 Nisan'ın dış kabuller bağlamında oldukça yoğun bir gün olduğunu ifade eden Erdoğan, Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'i kabulünde kurucu üyesi oldukları konsey ile ilişkileri değerlendirdiklerini belirterek, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye'yi ziyaretinin bölgesel gelişmeler bağlamında hassas bir zamana tekabül ettiğini aktardı.

"Bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz"

Görüşmede, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere Pakistan ile çok boyutlu işbirliğini ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Kardeş Pakistan halkına olan güçlü desteğimizi tekrar teyit ettik. Türkiye olarak bölgemizde ve ötesinde yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız ve diğer birimlerimiz ile süreci yakından izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

23 Nisan'da gerçekleştirilen İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na iştirak ettiklerini anımsatan Erdoğan, aynı gün dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yüzlerce çocuğu TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği vesilesiyle Külliye'de misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Nisan'da UEFA'nın İstanbul Temsilciliğinin açılışının yapıldığını, UEFA'nın Londra ve Brüksel'den sonra ilk kez Türkiye'de temsilcilik açtığını söyledi. Temsilciliğin açılmasıyla 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finalleri ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasına hazırlık süreçlerinin çok daha kolay yürütüleceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, bu vesileyle, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen Trabzonspor U19 takımına bu akşam Barselona U19 ekibiyle oynayacakları final karşılamasında başarı diledi.

25 Nisan Cuma günü 63. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anayasa Mahkemesi'nin programına katıldıklarını anımsatan Erdoğan, "Mahkememizin değerli Başkanını, üyelerini ve mensuplarını tebrik ediyorum. Aynı gün İstanbul'da kabul ettiğimiz Yeni Zelenda Başbakanı Christopher Luxon'u ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin de "İran'ın Bender Abbas şehrindeki bir limanda cumartesi günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Çok sayıda vefat ve yaralının olduğu patlamayla ilgili İran halkının acısını yürekten paylaşıyor kendilerine geçmiş olsun diliyorum." açıklamasında bulundu.

Dış politikadaki yoğun gündemlerine aynı tempoda devam ettiklerine işaret eden Erdoğan, yarın Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı için İtalya'ya gideceklerini bildirdi.

Hafta sonu da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak ve TEKNOFEST'te gençlerin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacaklarını dile getiren Erdoğan, ziyaretlerinde ayrıca Kıbrıs Türk'lerine yeni yatırımların, yeni projelerin müjdelerini vereceklerini aktardı.

İstanbul'daki deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin herkesi derinden etkilediğini ve endişelendirdiğini söyledi.

İstanbullular başta olmak üzere depremin sarstığı herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Hamdolsun herhangi bir can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir vatandaşımız olmadı. Sadece deprem sonrası panik, düşme veya yüksekten atlama sebebiyle 173'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı. Bu kardeşlerimizin de çoğunun tedavisi ayakta yapıldı. 20 vatandaşımızın tedavisiyse halen sürüyor." dedi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen depremin 13 saniye sürdüğünü, ardından en büyüğü 5,9 şiddetinde toplam 487 artçı sarsıntı yaşandığını anımsatan Erdoğan, "Dün de Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yine buradan Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda vefat eden 2 evladımıza ve babalarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.

"1,2 milyon insanımıza bu süreçte temas ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin haberini alır almaz ilgili bakanları İstanbul'a gönderdiğine, hızla Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"AFAD'ın 148 araç ve 650 personelinin yanı sıra diğer birimlerimizden 373 araç, 3 bin 138 arama kurtarma personeli seferber edildi. Toplamda 11 bin 481 arama kurtarma personeli ve 903 araç hazır duruma getirildi. Ülkemiz genelindeki 27 bölge deposu ile 54 cep depomuzu ihtiyaçlar için hazır tuttuk. Kızılay'ımız 319 araç, 1568 personel ile 2 bin 925 gönüllü görevlendirdi. Ayrıca 350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptı. 3'ü Baykar, biri jandarma ve ikisi emniyetimize ait toplam 6 hava aracı gözlem yapmak üzere havalanmıştır. Operatörlerimiz tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye girmiştir. İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir.

Çevre illerdeki belediyelerimiz depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için hemen İstanbul'a koşmuştur. 13 ilçe belediyemizin yanı sıra Sakarya, Konya ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerimizle İstanbul halkının yanında olduk. Her türlü engelleme girişimine rağmen 1,2 milyon insanımıza bu süreçte temas ettik, yalnız olmadıklarını onlara hissettirdik."

(Sürecek)