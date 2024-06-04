Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası rezervleri son bir yılda 44 milyar dolar arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1 yılda Merkez Bankamızın brüt rezervleri yaklaşık 44 milyar dolar artışla, 142 milyar doların üzerine çıktı. Swap hariç net rezervlerdeki artış son 1 yılda 67 milyar dolara ulaştı." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılmasının yanında, en temiz enerji olan nükleer konusunda da yoğun çaba harcadıklarını belirten Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. Reaktörde mekanik testler yapılmaya başlandı. Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı devreye aldık. Eylem planı ile 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacağız. Ayrıca 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacak, kamu ve özel sektör birlikte, 2030 yılına kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Körfez Bölgesi başta olmak üzere pek çok ülkeyle enerji ve madencilik işbirliğinin imzalanan yeni anlaşmalarla güçlendirildiğini dile getirdi.

Cezayir, İran, Irak, Japonya, Venezuela, ABD, Azerbaycan, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'yle bu kapsamda işbirlikleri tesis ettiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Doğalgaz ticaret merkezi olma hedefimiz doğrultusunda büyük bir atılım içindeyiz. BOTAŞ, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya gaz ihracına başladı. Böylelikle ilk kez sınır komşumuz olmayan iki Avrupa ülkesine doğalgaz ihraç ediyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumuna, Eti Madene, Türkiye Petrollerine aldığımız 2 bin 370 personelle bu kurumlarımızın insan kaynağını güçlendirdik. Ayrıca Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Hattı'nın temeli atıldı. Hattın tamamlanması ile Nahçıvan'ın 500 milyon metreküplük yıllık doğalgaz ihtiyacının tamamı artık Türkiye üzerinden karşılanacak."

"Eğitime dair çalışmalarımızı detaylıca açıklayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetin de özeti mahiyetinde, bugün ancak 5 bakanlığın son bir yıldaki karnesini ortaya koyabildiklerini ifade etti.

Cuma günü Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin tanıtımını yapacaklarına işaret eden Erdoğan, "Eğitime dair çalışmalarımızı bu vesileyle detaylıca açıklayacağız. Cumartesi günü de Türkiye İhracatçılar Meclisinin 31'inci Olağan Genel Kuruluna iştirak edeceğiz. Orada da dış ticaret rakamları dahil, ekonomiyle ilgili son bir yılda neler yaptığımızı kamuoyumuzun ve iş dünyamızın bilgisine sunacağız. Dün açıklanan enflasyon ve dış ticaret rakamlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi inşallah gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

"Tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Orta Vadeli Program ve 12'inci Kalkınma Planı'yla belirlediği hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 1 yılda Merkez Bankamızın brüt rezervleri yaklaşık 44 milyar dolar artışla, 142 milyar doların üzerine çıktı. Swap hariç net rezervlerdeki artış son 1 yılda 67 milyar dolara ulaştı. Üretim, istihdam, ihracat ve kaliteli büyümeden taviz vermeden tek haneli enflasyon oranlarını mutlaka yakalayacağız. Bunun sabır, irade ve şüphesiz kararlılık gerektiren bir süreç olduğunun çok iyi farkındayız. Hükümet olarak, hedeflerimize ulaşacağımızdan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Milletimizden de ekonomi programımızı sahiplenmeye ve desteklemeye devam etmesini bekliyorum. Önümüzdeki günlerde farklı toplantılarda son 1 yıldaki icraatlarımızı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."

"İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın yolculuğu başlıyor"

Türkiye'yi hayalleriyle buluşturmak için yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan koşturacaklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın yolculuğu başlıyor. Türksat-6A uydusu fırlatmada görev alacak personelle birlikte Antonov kargo uçağıyla Space X'in Uzay Üssü'ne gidecek. 8-15 Temmuz tarihleri arasında da uydumuzu yörüngesine göndermeyi planlıyoruz. Türksat-6A'nın devreye girmesiyle birlikte uydularımızın ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat-6A'nın üretimi ile ülkemiz, haberleşme uydusu üreten ilk 10 ülke arasında yerini aldı ve uydu ihracatçısı konumuna yükselmiş oldu. Uydumuzun tasarımı ve üretiminde emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili de "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramının şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

(Bitti)