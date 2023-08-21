Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomideki olumlu gelişmelerin işaretlerinden biri de Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artıştır. Mayıs sonunda 98,5 milyar dolar seviyesinde olan rezervler 11 Ağustos itibarıyla 116 milyar doların üzerine çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Her gün yeni bir skandal, ihanet ve ayak oyunuyla gündeme gelen, kendi aralarındaki sorunları bile çözemeyen "eski masa ortaklarının" insanların dertlerine derman olmasının mümkün olmayacağını belirten Erdoğan, iktidar olarak Türkiye'yi 21 yıldır hangi badirelerden kurtararak bugünlere getirdiklerinin şahidinin millet olduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye'yi altyapı ve üst yapı zenginlikleriyle dünyada örnek bir ülke haline nasıl getirdilerse bundan sonraki süreçte de aynı iradeyle yola devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki yıllarda bugünkü sıkıntılarımızı da bir geçmiş zaman hatırası olarak yad edeceğiz. Bundan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Nitekim ekonomideki olumlu gelişmelerin işaretlerinden biri de Merkez Bankası rezervlerimizdeki güçlü artıştır. Mayıs sonunda 98,5 milyar dolar seviyesinde olan rezervler 11 Ağustos itibarıyla 116 milyar doların üzerine çıkmıştır. Uluslararası yatırımcılar da ekonomimizdeki olumlu gelişmeleri yakından izliyor. Seçim öncesi Türkiye'ye yönelik iftira kampanyalarıyla çizilen karanlık tablonun asılsız olduğunu onlar da anlamaya başladı. Finansal piyasalarda risk göstergesi olarak takip edilen CDS seviyesinin mayıs ayına göre neredeyse yarı yarıya azalması bunun bir işaretidir. Aynı şekilde geçen ay Körfez ziyaretimizde imzaladığımız toplam değeri 50 milyar doları aşan anlaşmalar ülkemize duyulan güveni göstermiştir."

"Toplum Yararına Programların süresini 9 ay uzattık"

Erdoğan, önlerindeki dönemde uzun vadeli doğrudan yatırımların daha da arttığının görüleceğini belirterek, bu doğrultuda bankalardaki mevduatın Türk lirasına geçişini teşvik edecek, rezervleri güçlendirecek adımları da hızlandıracaklarına işaret etti.

Amaçlarının bir süredir durgun seyreden kredi mekanizmasına işlerlik kazandırarak, istihdam ve üretim odaklı ekonomi işleyişini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bugününü hazmedemeyen, geleceğini karartmak isteyen, içerideki ve dışarıdaki karanlık odaklara rağmen Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için yola devam edeceklerinin altını çizdi.

Bugünkü toplantıda önemli kararlar aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Deprem bölgesine tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Programların süresini 9 ay uzattık. Depremzedelerimize AFAD vasıtasıyla yapılan mali ve diğer desteklerin toplam tutarı 79 milyar lirayı aşıyor. Düzenli olarak yaptığımız kira yardımlarımızdan 327 bin 250 hanemiz faydalanıyor. Önceki kabine toplantımızda taahhüt ettiğimiz üzere çadırlarda kalan hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının konteynerlere geçişini sağladık." diye konuştu.

"Sıkıntıların üstesinden geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının inşasının da süratle devam ettiğini, önceki hafta Kahramanmaraş'ta 7 ayrı bölgede toplam 9 bin 74 konut ile 231 iş yerinin temelini attıklarını, çarşamba günü ise canlı bağlantıyla Adıyaman'da deprem konutlarının temelini atacaklarını, yerinde dönüşüm projesini başlatacaklarını bildirdi.

Ekim-kasım aylarından itibaren hak sahiplerine evlerini peyderpey teslim etmeye başlayacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinden diğer illere göç eden kardeşlerimizin geri dönüşlerini hızlandıracak iş imkanlarını oluşturuyoruz. Özel sektör marifetiyle istihdamın canlandırılmasına yönelik müjdelerimizi yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Depremde yıkılan şehirlerimizi eskisinden daha görkemli, daha güvenli hale getirinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem ekonomideki zorlukların hem hayat pahalılığının hem de 6 Şubat depremlerinin yol açtığı sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Şehir merkezleri, köy evleri bütün bunlarla beraber bu adımları atmaya devam edeceğiz. Afetzedelerimizle birlikte 85 milyonun tamamından gönüllerini ferah tutmalarını özellikle istirham ediyorum."

Erdoğan, bu hafta sonu açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre üniversite hayatına ilk adımlarını atan tüm öğrencileri tebrik etti.

Bu yıl genel kontenjanların doluluk oranının yüzde 99,8'e ulaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, "Gençlerimizin üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vereceklerine yürekten inanıyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun." dedi.

(Bitti)