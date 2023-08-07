Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatlarının, Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini, her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatlarının, Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendiğini, her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verileceğini açıkladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Polis Meslek Yüksekokullarından mezun olan 497'si kadın, 1592'si erkek toplam 2 bin 89 polis memurunun yemin töreni için 26 Temmuz'da Gölbaşı'nda olduklarını hatırlatan Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın tüm kademelerinde 17/25 Aralık girişimlerinden itibaren almaya başladığımız, 15 Temmuz ihaneti sonrasında hız verdiğimiz tedbirlerin ne kadar isabetli olduğunu bu törende bir kez daha gördük." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ister yargı, ister güvenlik, isterse mülki idare olsun FETÖ'cü unsurlardan arındırdıkları her kurumun hizmet standardının yükseldiğini belirterek, "Devletimiz, 40 yıl boyunca kılcallarına kadar sızan FETÖ virüsünden temizlendikçe vatandaşına karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getiriyor. FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek, inşallah bu kazanımı çok daha ileriye taşıyacağız. Gardımızı düşürmeden, rehavete kapılmadan, yaşadığımız acıları unutmadan mücadeleyi sürdürmek, şehitlerimize karşı vefa borcumuzdur. Bugüne kadar şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir şey yapmadık, inşallah bundan sonra da şehitlerimizin emanetlerine leke bulaştırmayacağız." diye konuştu.

"6 milyar dolarlık savunma ihracatı hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum"

Türkiye'nin yıldızının parladığı alanların başında savunma sanayisinin geldiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı İDEF'23'te Türk savunma sektörünün ulaştığı gurur verici seviyeyi görme fırsatı bulduk. Yerli yabancı toplam 1461 firmanın temsil edildiği fuar boyunca imzalanan sözleşmelerin proje hacmi 56,5 milyar liradır. İmzalanan anlaşma sayısı itibarıyla İDEF'23, kendi rekorunu kırmıştır. Son derece başarılı geçen İDEF'23'ün de katkısıyla inşallah sene sonunda 6 milyar dolarlık savunma ihracatı hedefimizi yakalayacağımıza inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muharrem ayının 10'uncu günü olan 28 Temmuz Cuma'nın, aşure günü olduğunu hatırlatarak, "İslam tarihinde pek çok önemli hadise ve mucizenin vuku bulduğu aşure günü, Kerbela faciasından dolayı yüreklerimizin yandığı bir hüzün günüdür. Pendik'teki Ali Baba Sultan Cemevi'ni ziyaret ederek muharrem orucunu, Ehl-i Beyt sevdalısı canlarımızla birlikte açtık. Alevi-Sünni, Kürt-Türk diyerek aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara, Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğimizi böylece bir kez daha gösterdik." dedi.

Bölgesel gelişmeler bağlamında kritik bir dönemde yaptıkları Yüksek Askeri Şura toplantısının, ordunun gücüne güç kattığını söyleyen Erdoğan, şurada aldıkları kararların ülke, millet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, Türkiye'ye fedakarca hizmet etmiş tüm komutanlara teşekkür ederek, yeni göreve getirilenlere başarılar diledi.

"Temmuz ihracat rakamları bu alanda yakaladığımız ivmenin artarak sürdüğünü gösteriyor"

Geçen hafta açıklanan iki önemli verinin, Türkiye'nin doğru yolda olduğunu teyit ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı ihracat rakamları bu alanda yakaladığımız ivmenin, hamdolsun, artarak sürdüğünü gösteriyor. İhracatımız temmuzda yüzde 8,4 artışla 20 milyar 93 milyon dolar oldu. Bu rakamla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaştık. 2023'ün ilk 7 ayındaki ihracatımız ise 143 milyar 435 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız yüzde 2,1 artışla 253 milyar 380 milyon doları buldu."

Bir diğer sevindirici gelişmenin, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payının artması olduğuna işaret eden Erdoğan, 2022 yılında yüzde 37 olan bu oranın, yılın 7 aylık döneminde yüzde 41'e çıktığını bildirdi. Erdoğan, Türkiye için çalışan, üreten, istihdam oluşturan, Türk ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran ihracatçıları tebrik etti.

"Yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 17,5 arttı"

Erdoğan, ihracat gibi turizm sektöründen de müjdeli haberler aldıklarını söyleyerek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 17,5 artışla 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti. Aynı dönemde turizm gelirimiz ise yüzde 27 artışla 21,7 milyar dolara ulaştı. Gecelik ortalama harcama ise 67 dolardan yaklaşık 100 dolara yükseldi. Temmuz ayının da turizmcilerimiz açısından güzel geçtiğini görüyoruz. Biliyorsunuz, turizmde 2023 hedefimizi 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir olarak belirlemiştik. 6 ay önce yaşadığımız deprem felaketine ve seçim sürecine rağmen hedefimizi koruyoruz. İnşallah yıl sonunda hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum."

"Sporcularımız, 2023 içinde katıldıkları müsabakalarda toplam 3 bin 883 madalya kazandı"

İhracat ve turizmle birlikte sporda da ülkenin başarı grafiğinin giderek yükseldiğini ifade eden Erdoğan, "Sporcularımız, sadece 2023 senesi içinde katıldıkları müsabakalarda toplam 3 bin 883 madalya kazanarak yüzümüzü ağarttı. Filenin Efeleri'nin başarısından sonra genç haltercilerimiz geçen hafta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kürsüyü kimseye bırakmadı." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un, kendilerine büyük gurur yaşattığını dile getirerek, ata sporu okçulukta alınan bu önemli başarının her türlü takdire şayan olduğunu söyledi.

"Seçim beyannamemizde gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız"

Farklı branşlarda, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinleten genç yeteneklerin hepsini tebrik eden Erdoğan, "2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Türk sporunun yüzyılın başarısını sergileyeceği bir arena olarak inşallah tarihe geçecektir. Kazandığımız her bir madalyayı, bu zaferin bir müjdecisi olarak görüyorum. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmayı, onları başta spor, turizm ve eğitim olmak üzere her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Seçim beyannamemizde gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah bunları adım adım hayata geçireceğiz." dedi.

"Orta Vadeli Programın, 85 milyonun tamamına rehberlik edeceğine inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hükümet için bir yol haritası mahiyetinde olan Orta Vadeli Program ile ilgili bilgi sunduğunu aktararak, "Orta Vadeli Programımızı, iş dünyamızla başta olmak üzere sendikalarla, odalarımız ve sivil toplum temsilcileriyle yakın diyalog halinde hazırlıyoruz. Eylül ayında kamuoyuyla paylaşacağımız Orta Vadeli Program'ın, 85 milyonun tamamına rehberlik edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fındık alım fiyatları

Bugüne kadar rızkını topraktan kazanan tüm vatandaşların yanında olduklarını ve bunu sürdürdüklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları, üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Bugünkü toplantımızda 16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın, ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Geçen sene rekoltemiz, hamdolsun, oldukça iyi geldi. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak üzere Toprak Mahsulleri Ofisini yeniden görevlendirdik. Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir; Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız ayrıca üreticilerimize kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır. Yaklaşan yeni fındık hasat sezonuyla ile kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

(Bitti)