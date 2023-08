Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere millete verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

İşçisinden memuruna, emeklisinden esnafına ve çiftçisine kadar, sabit ve dar gelirli her bir vatandaşa, sanayicisinden KOBİ'sine, ihracatçısından teknoloji geliştiren girişimcisine kadar ülkesinin kalkınması için emek veren herkese, öğrencisinden ev hanımına milletin omurgasını oluşturanlara seslendiğini belirten Erdoğan, "İnsanlar gibi devletlerin de hayatlarında dalgalanmalar, inişler çıkışlar, darlıklar bolluklar olabilir. Hem içeride ardı ardına yaşadığımız badirelerin hem bölgesel ve küresel krizlerin hem de kendi sosyal bünyemize has birtakım sorunların yol açtığı sıkıntıların hepsi de gelip geçicidir." dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin gücünün, imkanlarının, potansiyelinin geçmişle mukayese edilemeyecek derecede büyük olduğunu vurgulayarak, "Ayaklarımızın altındaki çakıl taşlarının bizim dikkatimizi önümüzdeki deryadan uzaklaştırmasına izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Bu kritik dönemde hep birlikte yapılması gerekenin ülkenin milli çıkarlarını, milletin ortak menfaatlerini, evlatların geleceğini küçük beklenti ve endişelerin önüne koymak olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emin olun, bunu başardığımızda önümüzde kimse duramaz. Deprem yaralarını sarmak için 104 milyar dolara mı ihtiyacımız var? Şayet bu dediğim şekilde hareket edersek kısa sürede hem o şehirleri ayağa kaldırır hem de o parayı yeniden milli ekonomimize kazandırırız. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizi yeniden inşa etmemiz mi gerekiyor? Şayet omuz omuza verir yükü paylaşırsak bu sorundan da kurtuluruz. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refah kayıplarını gidermek için ilave kaynağa mı ihtiyacımız var? Şayet ortak geleceğimize birlikte sahip çıkarsak umduğunuzdan bile daha kısa sürede, tüm bu sabit gelirli vatandaşlarımızı eskisinden çok daha yüksek alım gücüne kavuşturmuş oluruz. Kurumlarımızın çalışmalarında, şehirlerimizin altyapılarında, sistemin işleyişinde hala eksikler mi var? Şayet tıpkı iki elin parmakları gibi kenetlenirsek hayal ettiğimizden daha erken bir vakitte, hepsini de tamamladığımızı görürüz."

Erdoğan, milletin bu başarı hikayesini sadece son bir asırda bile defalarca yazdığına işaret ederek, "Çanakkale'de yazdı. Kut'ül Amare'de yazdı. Milli Mücadele'de yazdı. Demokrat Partiyi iktidara getirerek yazdı. Her darbenin ardından milli iradeye sahip çıkarak yazdı. Kıbrıs'taki soydaşlarını zulme terk etmeyerek yazdı. İstiklaline kast eden terör örgütlerinin başını ezerek yazdı. Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde yazdı ve bütün bu destanları yazarken terör örgütlerini inlerinde işini bitirdi. Son 21 yılda verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer alarak yazdı." ifadelerini kullandı.

Milletin şimdi de bu başarı hikayesini, ülkenin siyasi kazanımlarını ekonomik hedeflerle taçlandırdıkları kritik bir dönemde yine kendilerini destekleyerek yazdığını belirten Erdoğan, "Gün doğar gün batar, burası Anadolu'dur / Zaman yorulur gönül yorulmaz" dizelerini okuyarak, zaman yorulsa da ülkeye ve millete hizmet aşkıyla yanan gönüllerinin asla yorulmayacağını dile getirdi.

"Türkiye Yüzyılı'nın basamaklarını beraberce çıkmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, Türkiye'ye kazandıracak çok eserin, millete yapacak çok hizmetin olduğunu, bunu bir hamaset olarak değil inandıkları bir hakikat olarak ifade ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Daha kendine, başında bulunduğu yapıya, her seferinde umutlarını gömdüğü kesimlere bir hayrı dokunmayanların, bu gönül sadasını, bu hizmet aşkını, bu adanmışlık duygusunu anlaması mümkün değildir. Bunların kulakları Batılı efendilerinin fısıltıları dışında her söze, gözleri ikbal hırsı dışında her şeye kapalıdır. İşte bu sebeple biz hep sözümüzü milletimize söylüyor, derdimizi insanımıza döküyoruz. Milletimizle birlikte yaşadığımız ve yazdığımız her başarı hikayesinden sonra olduğu gibi 'Bismillah' diyerek çıktığımız her yeni yolculuk öncesi de bu muhasebeyi yapmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz."

Erdoğan, tüm vatandaşlara bugüne kadar gösterdiği sabrı, vefası, fedakarlığı için şükranlarını sunarak, bu tarihi dönemeci de başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye Yüzyılı'nın basamaklarını beraberce çıkmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin hedeflerinin ve potansiyelinin büyüklüğünden bahsederken, bunları demagoji olsun diye söylemediklerini, katıldıkları programlarda ve ziyaret ettikleri illerde ülkenin gerçeklerine bizzat şahit olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Siyaseti, Ankara'da koltuk kavgası vermek olarak görenler bunu anlamasa da savunmadan turizme, tarımdan enerjiye, güvenlikten adalete kadar her alanda Türkiye destan yazmaktadır. Geride bıraktığımız iki haftalık süreçte iştirak ettiğimiz etkinliklerde bu hakikati tekrar görme fırsatı bulduk." diye konuştu.

Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1102 hakim ve savcının kura törenine katıldığını, törende Türkiye'nin adalet hizmetlerinde aldığı mesafeyi hatırladıklarını hem de gelecek döneme dair hedefleri kamuoyuna ilan ettiklerini kaydetti.

"Hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclisimizin açılmasıyla birlikte başta başörtüsü ve ailenin korunması düzenlemesi olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak sivil ve özgürlükçü bir anayasayla buluşturmak istiyoruz. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla istişare içinde bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız." diye konuştu.

Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, Filistin davasına ve Filistin halkının mücadelesine verdikleri güçlü desteği bir kez daha yenilediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin ülkemizin ev sahipliğinde bir araya gelmesi, bu ziyarete farklı bir boyut katmıştır. Filistinli kardeşlerimizin aralarındaki ihtilafları gidererek güç birliği yapmasından duyacağımız memnuniyeti her iki dostumuza açıkça ifade ettim." şeklinde konuştu.

