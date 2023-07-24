Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yedinci seneyi devriyesini, şehit yakınları, gaziler ve İstanbul halkının katılımıyla Beylerbeyi Stadyumu'nda idrak ettiklerini, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarına olan minnet borcunu bir kez daha hatırlayıp hatırlattıklarını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi yazdığı destanın büyüklüğünü her geçen yıl çok daha iyi anladıklarını ifade eden Erdoğan, "O gece Türkiye sadece demokrasisine yönelik bir darbe teşebbüsünü bertaraf etmedi, o meşum gece ülkemiz asıl, bağımsızlığını hedef alan bir işgal girişimini püskürttü. Milletimiz, 253 vatan evladını toprağa verme pahasına Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un, asırlar boyunca yürütülen varlık-yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Demokrasi ve millet düşmanlarının 15 Temmuz'a yönelik bitmeyen kinlerinin gerisinde, işte bu gerçek vardır. FETÖ'cü alçakların ihanetinden medet umanlar, o gece yaşadıkları derin hayal kırıklığını halen unutamıyor. Darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçanlar, ayıplarını örtmek, korkaklıklarını gizlemek amacıyla iftira dahil her yola başvuruyor. 'Kontrollü darbe' yalanından '20 Temmuz darbesi' tarzı ahlaksız ithamlara kadar milletin direnişine kara çalmak için her şeyi yapıyorlar. Ama ne yapsalar nafile… Bunlar, tüm çabalarına rağmen son 7 yılda amaçlarına ulaşmadılar, Allah'ın izniyle hiçbir zaman da ulaşamayacaklar. Türkiye ve Türk milleti var oldukça, 15 Temmuz destanımız dilden dile, gönülden gönüle, nesilden nesile gururla aktarılmaya devam edecek."

"Gençlerimize ve çocuklarımıza gururla anlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birileri rahatsız olsa da 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran kahramanların hatırasına ebediyen sahip çıkacaklarını belirterek, "Her biri kalbimizin en mutena köşesinde yaşayan 253 şehidimizin hepsini şükranla, özlemle ve minnetle yad edeceğiz. Gazilerimizin verdiği mücadeleyi gençlerimize ve çocuklarımıza gururla anlatacağız." dedi.

Film, kitap, belgesel, şiir ve çeşitli etkinlerle 15 Temmuz'u, manasına ve ruhuna uygun bir şekilde yaşatacaklarını kaydeden Erdoğan, tüm bunları yaparken, asla rehavete kapılmayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu terör örgütüyle, uzantılarıyla ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Rabb'im bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın diyorum." şeklinde konuştu.

Seller ve orman yangınları

Erdoğan, küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını Türkiye'nin de tecrübe ettiğini, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel ve taşkınların ardından, batı ve güney bölgelerde meydana gelen orman yangınlarının bunun son örnekleri olduğunu bildirdi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketine müdahaleye ilişkin çalışmaları aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz Bölgemizdeki sel felaketine 7 bin 122 personel, 477 iş makinesi, 6 bin 323 diğer araç ve 2 helikopter ile müdahale ettik. İlgili bakanlarımız süratle afet bölgesine intikal ederek, çalışmaların koordinasyonunu bizzat sağladı. Selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın prim ödemelerini, talep etmeleri halinde, bir yıl süreyle ertelediğimizi duyurduk."

Orman yangınlarıyla mücadelenin de başarıyla yürütüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Geçen yıl 1 Haziran-24 Temmuz'da 265 orman yangını çıkarken, bu yılın aynı döneminde 358 orman yangınıyla karşılaştık." dedi.

Erdoğan, İzmir'deki yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Mustafa Gürpınar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabır diledi.

Önceki yıllarda yaşanan yangınların bir kısmının doğal sebeplerden, bir kısmının da terör ve ihmal gibi faktörlerden meydana geldiğini ifade eden Erdoğan, "Bu sene en kötü senaryoyu düşünerek, havada ve karada güçlü bir altyapı kurduk. Mevcut filomuzu, Rusya'dan gelen 2 büyük uçakla tahkim ettik. Rezerv güçlerle birlikte toplam 24 uçak, 100 helikopter ve 10 İHA'mızla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Ayrıca 4 bin 800 aracımız ve 25 bin orman işçimiz de karadan müdahale noktasında görev yapıyor." bilgisini verdi.

"Ormanlarımızı korumaya, geliştirmeye devam edelim"

Ülkedeki yangınlara süratle müdahale ederken, ihtiyacı olan diğer ülkelerin de yardımına koştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük bir yangınla boğuşan komşumuz Yunanistan'a 2 amfibi uçak ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderdik. Rodos halkı başta olmak üzere Yunan komşularımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Erdoğan, her ne kadar hazırlıklar tamam olsa da hedefin tek bir yangının bile çıkmaması olduğunu vurgulayarak, tüm vatandaşları orman teşkilatının alarm durumuna geçtiği ağustos ayı boyunca dikkatli olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En küçük bir ihmalin dahi ciğerimizi yakan felaketlere yol açabileceğini lütfen unutmayalım. 'Orman vatandır' anlayışıyla hep birlikte ormanlarımızı korumaya, geliştirmeye devam edelim. Ormanlarımıza sahip çıkan herkese şimdiden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ülkenin dört bir yanında başlayan hasat mevsiminde bugün itibarıyla hububatın yüzde 65'inin hasat edildiğini belirten Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisinin, 580 noktada alım faaliyetini kesintisiz sürdürdüğünü, çiftçiler ürünlerini teslim edene kadar alımların devam edeceğini de bildirdi.

(Sürecek)