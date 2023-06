Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, milleti hizmete ve hürmete layık görmeyen zihniyetin, Türkiye Yüzyılı'nda yeri olmadığını belirtti.

Bu çevrelerin, her seçim yenilgisi sonrasında nükseden seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulmasını dilediklerini dile getiren Erdoğan, "Muhalefetin, millete ve milletin tercihlerine saygı duymayı artık öğrenmesi gerektiği kanaatindeyiz." diye konuştu.

Ülkedeki istikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durmasının önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, vatandaşın kapattığı defterleri tekrar açmak yerine, demokratik kazanımları güçlendirmenin daha doğru bir yaklaşım olacağına inandıklarını vurguladı.

Hükümet olarak bu konularda hiçbir komplekslerinin, bu noktada hiçbir zaaflarının olmadığını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, son 21 yıldır olduğu gibi bugün de her türlü müspet teklife, her türlü yapıcı eleştiriye açığız. Biz, musafaha var ya, buna da açığız. Bu yönde atılacak her türlü adıma misliyle mukabele etmeye de hazırız. Biz, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına yapılacak her türlü katkıyı hüsnü niyetle değerlendirmeye varız.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize beraber yürüyelim istiyoruz. Türkiye'nin birliğini, dirliğini ve demokrasisinin standartlarını yükseltecek adımları 85 milyon olarak hep beraber atalım diyoruz. Ülkemizi, darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz. Türkiye, artık bunu gerçekleştirebilecek siyasi atmosfere kavuşmuştur. Demokrasimiz, ayağına vurulan son zinciri de kıracak güce ulaşmıştır."

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin artık yeni bir lige yükseldiğine dikkati çeken Erdoğan, "İnşallah, görev süremiz boyunca, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla birlikte, Türkiye'yi sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

"Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyoruz"

Daha önce ciddi vakit alan hükümet kurma, kritik atamaları yapma işlerini rekor sürede bitirerek gündemlerindeki asıl konulara odaklandıklarını belirten Erdoğan, bakanları da kendi alanlarında yetkin, tecrübeli ve vizyoner isimlerden belirlediklerini söyledi.

Bir önceki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkeye kazandırdığı eser ve hizmetlerin üzerine yenilerini eklemek için hemen işe koyulduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen haftaki kabine toplantımız akabinde emeklilerimiz ve çiftçilerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Buğday ve arpa alım fiyatlarımızın üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılandığını görüyoruz. İnşallah bundan sonra da çiftçimizi, üreticimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin kalkınmasına omuz veren kim varsa, hiçbir ayrım yapmadan, tüm imkanlarımızla yanında olacağız. Biz bu milletin efendisi değil, hizmetkarıyız, işte bizim aramızdaki fark bu.

"Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz"

Ülkemize on yıllar boyunca hizmet etmiş, bu uğurda saçlarını ağartmış emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi Kurban Bayramı'ndan önce sevindiriyoruz. Sadece haziran ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 19 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz."

Geçen haftaki açıklamalarının sonrasında asgari ücret komisyonunun çalışmalarına başladığını, görüşmelerin yapıcı bir zeminde ilerlediğini bildiren Erdoğan, "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun, Meclisin takdirine sunacağı ilk hususlardan biri bu olacaktır." açıklamasında bulundu.

"Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu kısa sürede oluşturduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki takdimlerin ardından bugün de her bakanlıkla ilgili kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakanlardan, gelecek döneme dair kısa, orta ve uzun vadeli planlarını dinleme fırsatı bulduğunu aktaran Erdoğan, tüm projeleri belli bir takvim çerçevesinde tek tek hayata geçireceklerini kaydetti.

"Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk." diyen Erdoğan, Merkez Bankasından BDDK'ya kadar ilgili kurumlara alanında temayüz etmiş isimleri atadıklarını dile getirdi.

"Türkiye Yüzyılı, ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir"

Muhalefetin seçim döneminde kadın hakları konusunda yaydığı yalanların tamamen temelsiz olduğunu bir kez daha gösterdiklerini belirten Erdoğan, "Kadınlar, yeni dönemimizde de bürokrasiden siyasete, iş dünyasından aileye kadar her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, inşallah ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir." diye konuştu.

Erdoğan, güçlü kabineyle, yenilenen Meclisle devleti güçlendirirken, milletin de refahını artıracaklarını, tayin ettikleri hedeflere belli bir plan dahilinde, emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.

"Kime neyi taahhüt etmişsek, Allah'ın izniyle hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı "Hükümet Programı"nı hazırlamak üzere görevlendirdiklerini bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12. Kalkınma Planı'mızdan Orta Vadeli Program'a, Yıllık Program'dan Yatırım Programı'na kadar yol haritamızı milletimizle paylaşacağız. Biz, bugüne kadar hep ahdine ve kavline sadık bir yönetim olarak tebarüz ettik. Seçimlerde önüne gelene bol keseden vaat dağıtıp, milletten yetki alınca bunları unutanlardan olmadık. Sandıkta verilen görevin hakkını, sahada ter dökerek, koşarak, koşturarak ödemeye gayret ettik.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri, yaklaşık 30 senedir, hangi makamda olursak olalım, bu duruşumuzu korumayı başardık. İnşallah gelecek 5 sene boyunca milletimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmekte kararlıyız. Gençlerimizden iş dünyamıza, ev hanımlarından üreticilerimize, kamu görevlilerimizden depremzedelerimize kadar kime neyi taahhüt etmişsek, Allah'ın izniyle hepsini tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz."

Erdoğan, Cumhuriyetin 100'üncü yılına atfen açıkladıkları projelerin vaktinde bitirilmesine özellikle ihtimam gösterdiklerini ifade etti.

Kampanya dönemlerinde, bir taraftan seçim çalışmalarını yaparken, diğer taraftan bu projelerin bazılarını hizmete aldıklarını dile getiren Erdoğan, "Yaşadığımız deprem felaketine rağmen, hizmet ve eser siyasetimizin kesintiye uğramasına müsaade etmedik. Seçimlerden sonra da yatırımlarımıza yenilerini eklemeyi sürdürdük." dedi.

"9 farklı şehrimize 9 ayrı millet bahçesi kazandırmanın sevincini yaşadık"

Türkiye'nin 81 vilayetine, toplam 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 adet millet bahçesi kazandırmanın en önemli hedefleri arasında olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"5-9 Haziran tarihlerindeki 'Türkiye Çevre Haftası'nı toplam büyüklüğü 1 milyon 466 bin metrekareyi aşan 9 millet bahçemizin açılışıyla kutladık. Adıyaman'la birlikte 9 farklı şehrimize 9 ayrı millet bahçesi kazandırmanın sevincini yaşadık. Şehirlerimizin güzelliğine güzellik katan millet bahçelerimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin inşasında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ'mize, yüklenici firmalara, mühendisinden işçisine herkese şükranlarımı sunuyorum.

Millet bahçelerimizle özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımıza nefes alabilecekleri, sevdikleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri, spor yaparak sağlıklı hayat sürebilecekleri adeta 'vahalar' oluşturuyoruz. Bu alandaki vizyon projemiz, Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz, 7,7 milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizdir. Londra'nın Hyde Park'ı, New York'un Central Park'ı ayarında, dünya çapında bir eseri İstanbul'umuza kazandırıyoruz. İstanbul'un marka değerini daha da artıracak bu eserimizi inşallah etap etap devreye alacağız."

